Marlene Salgado de Oliveira e Joaquim de Oliveira têm nomes eternizados em SG

Os professores e fundadores da Universidade Salgado de Oliveira, Marlene Salgado de Oliveira e Joaquim de Oliveira, serão homenageados no município em que dedicaram boa parte de suas vidas para o desenvolvimento da Educação e do Esporte. O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, sancionou dois projetos de leis que nomeiam duas ruas no bairro da Trindade, onde está situado o campus da Universidade Salgado de Oliveira e o Colégio Dom Hélder Câmara, fundados por eles, com os nomes dos mestres.

A Rua Araxá agora é reconhecida como Rua Professora Marlene Salgado de Oliveira e a Rua Lambari passa a se chamar Rua Professor Joaquim de Oliveira. Os projetos que eternizam os ilustres gonçalenses são de autoria do vereador Piero Cabral e a sanção das leis foi publicada na última quinta-feira (20) no Diário Oficial Municipal.

" Com imensa alegria e gratidão, celebro a sanção deste projeto de lei que agora é uma realidade. A ideia dessa proposição nasceu de um profundo sentimento de proximidade com o Professor Joaquim de Oliveira e de uma inabalável admiração pela Professora Marlene Salgado de Oliveira", disse o vereador

Dona Marlene Salgado de Oliveira faleceu em maio de 2022, aos 86 anos de idade. O professor Joaquim de Oliveira, marido de Dona Marlene, faleceu em outubro de 2021, aos 90 anos. Os dois foram casados por mais de seis décadas e tiveram três filhos, Wellington, Jefferson e Wallace, netos e uma bisneta. Juntos, contribuíram consideravelmente para a área da educação nas cidades de São Gonçalo e Niterói, além de instalarem campi em outros municípios e regiões do país, como Campos dos Goytacazes, Goiânia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Recife e Salvador.

Professora Marlene Salgado de Oliveira

Marlene Salgado de Oliveira fundou, ao lado de seu marido, a Universidade Salgado de Oliveira e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara. A professora também se dedicava à escrita: era colunista de O SÃO GONÇALO, onde escrevia a coluna 'Recado da Professora'.

A história de Dona Marlene pode ser confundida com a história da educação gonçalense. A família Salgado de Oliveira ingressou na área do ensino em 1959, através da criação do Colégio Dom Hélder Câmara, na Trindade. E em 1976 foram criados os primeiros cursos superiores da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo. Em 9 de setembro de 1993 surgia a Universo em São Gonçalo, que se expandiu para as cidades de Campos dos Goytacazes, Niterói, Goiânia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Salvador e Recife, além da Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri), em Uberlândia.

Dona Marlene completaria 87 anos no dia 30 de maio, porém faleceu nove dias antes, em 21 de maio de 2022. As prefeituras de São Gonçalo e de Niterói decretaram luto de três dias pela morte da educadora e reitora, que era considerada uma referência na área da Educação dos dois municípios.

Professor Joaquim de Oliveira

O professor Joaquim de Oliveira foi uma importante figura para o desenvolvimento da educação e do esporte no município de São Gonçalo. Foi secretário de Esporte, Lazer e Turismo da cidade durante várias administrações, e era chanceler e um dos fundadores da Universidade Salgado de Oliveira. Foi casado com a professora Marlene Salgado de Oliveira e juntos tiveram os três filhos. Faleceu aos 90 anos, no dia 22 de outubro de 2021.

Professor Joaquim, como era carinhosamente chamado, era um apaixonado por São Gonçalo e chegou a afirmar que quando morresse gostaria de ser enterrado no município. Ele era uma bandeira do esporte e lazer na cidade e região, sendo responsável por muitos projetos nas duas áreas.

Como secretário implantou vários programas, como os Jogos Escolares, o Trem das Sete e a retomada dos desfiles de carnaval em São Gonçalo. Foi na sua gestão que o Brasil conquistou a medalha de ouro no handebol feminino nos jogos de Winnipeg, em 1999, no Canadá. A base da Seleção era do time gonçalense Mauá. Com seu falecimento, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, determinou luto oficial de três dias na cidade, em reconhecimento ao seu legado ao município.