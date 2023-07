Rio tem mais de 2.5 mil oportunidades de emprego formal

O mês de julho chega ao fim com a oferta de 2.553 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio, oferecidas pela Secretaria de Trabalho e Renda e seus parceiros – o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Fundação Mudes. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.051 vagas de emprego com carteira assinada. Para os estudantes que procuram por estágio ou uma chance como jovem aprendiz, existem 1.502 chances em vários municípios do Rio de Janeiro.

O destaque da região Metropolitana são as vagas abertas por uma grande empresa internacional de comércio digital, que oferece salários de até R$ 13.200 para gerente de grandes contas e designer gráfico. Ambas as oportunidades são totalmente remotas e exigem experiência, Ensino Superior completo e inglês fluente. Com a mesma remuneração, existem ainda oportunidades para engenheiro civil, inclusive recém-formados. Os que se enquadram nesses perfis devem procurar o posto Sine de Sulacap ou qualquer outro mais próximo.

Ainda na região Metropolitana há outras oportunidades com bons salários, tais como desenhista industrial gráfico (R$ 6.500), gerente de loja (R$ 3.960) e mestre de obras (R$ 6.500). Também são oferecidas 469 vagas para pessoas com deficiência (PcD), a maioria na área de saúde, como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, eletrotécnico e comprador.

Para quem busca emprego na região Serrana, há 55 oportunidades com salário médio de R$ 1.320 e exigência do Ensino Médio completo. Para auxiliar de linha de produção, no bairro de Várzea, são 14 vagas, sem necessidade de experiência, e outras 10 para motorista de caminhão, com remuneração de R$ 2.640 e experiência anterior exigida.

No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 50 oportunidades, 30 das quais exclusivas para PcDs, tais como empacotador, operador de caixa e repositor de mercadorias, todas para o centro de Barra do Piraí.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços (73,9%), comércio (24,2%) e construção civil (1,9%). Nesta semana, os salários oferecidos demonstraram um crescimento em relação à semana anterior: 22,1% das vagas ofereceram até R$ 3.960 (três mínimos). A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 250 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. As carreiras de Ensino Superior com maior número de vagas são Administração, Engenharia e Comunicação Social. Para quem fez curso técnico especializado, existem vagas de estágio para técnico de Turismo, Segurança do Trabalho e Higiene Pessoal, entre outros. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

O Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE colocou à disposição 1.047 vagas de estágio, sendo 592 para carreiras de Ensino Superior e 455 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.