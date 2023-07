Jovem comemora aniversário de 28 anos com tema 'velório' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jovem comemora aniversário de 28 anos com tema 'velório' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A jovem Grazi Gervásio resolveu comemorar seu aniversário de 28 anos de uma maneira inusitada. Ela convidou os amigos para nada menos que um 'velório', com direito a aniversariante deitada no caixão.

As fotos da festa, que viralizaram nas redes sociais, mostram também coroas flores com a mensagem "A celebração de uma vida. Para sempre lembrada, jamais igualada". Uma das imagens mostra também a aniversariante de olhos bem abertos e maquiadíssima, com um vestido longo preto transparente.

Entre os registros da festa, também é possível ver um banner com uma foto da jovem com asas de anjo, e os dizeres "a celebration of life" ("uma celebração da vida"), em referência a um meme que viralizou há alguns anos.

Já em outro cartaz, que aparece ao lado da tampa do caixão, está escrito: "Nós te amamos, Grazi... Saudades". Também circulam vídeos de Grazi deitada no caixão com o bolo sobre sua barriga, enquanto os convidados cantam parabéns.



Em sua página no Instagram, Grazi reproduziu os melhores momentos da celebração de sua 'morte-vida' com a legenda: "Já dizia Andressa Urach: morri para viver, e viver é bom demais".

Os flagrantes da festa inusitada foram compartilhadas em diversos perfis no Instagram e já chegam a mais de 100 mil curtidas.

Os comentários da publicação se dividem entre frases de apoio e de reprovação. Enquanto alguns criticam, dizendo ser inapropriado, um internauta escreveu: "Diva que não espera morrer para receber flores". Outro brincou: "Depois do 'essa festa virou um enterro', agora temos 'esse enterro virou uma festa'.