Ex de Simaria diz que não tem condição de pagar pensão de 34 mil

O empresário Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria Mendes, disse que não terá condições de pagar a pensão de 34 mil reais determinada pela Justiça. Em entrevista a emissora de TV "Record", no último domingo (23/07), ele disse que discorda do valor exigido para enviar a sua ex-esposa e aos dois filhos, de dez e sete anos, além de alegar que pode ser preso por conta do valor.

"Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês? Vou para a cadeia, mas não vai ser de forma anônima. (...) É inacreditável que no século XXI, do nada você consiga assassinar legalmente um pai", declarou o empresário, que foi casado com a antiga dupla de Simone por 14 anos.

Recentemente, o ex-marido publicou o livro "Até que a Mentira nos Separe", biografia em que narra sua versão de certos momentos de seu relacionamento com a artista. A obra utiliza recursos de ficção para comentar detalhes sobre o fim do casamento e acusações contra Simaria e a mãe, sua ex-sogra.



Na entrevista, Vicente confirmou que irá escrever um novo livro para falar sobre questões financeiras e o acordo de comunhão parcial de bens que o ex-casal tinha, além de acusações contra profissionais que trabalhavam com eles. "Tudo bem que tinha uma pessoa com X poder econômico e outra com menos poder econômico, mas não justifica que possa acabar dessa forma com a tranquilidade e com a vida da pessoa, e mais ainda com o relacionamento familiar com os filhos

Natural da Espanha, o empresário está morando na Espanha e segue na Justiça buscando uma determinação judicial para reavaliar o valor da pensão e pedir para ter contato com os filhos quinzenalmente. Até o momento da publicação desta matéria, Simaria ainda não havia respondido publicamente às acusações.