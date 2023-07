Cadastros para taxistas na plataforma MumbuCar vai até dia 31 deste mês

Faltando poucos dias para o lançamento da plataforma MumbuCar, taxistas aproveitam para garantir seu espaço para atuar com o novo aplicativo de mobilidade que não cobra taxas de uso e aceita pagamentos na moeda social Mumbuca. O cadastramento continua até o dia 31 de julho, durante as segundas-feiras (24 e 31), das 9h às 16h, no estacionamento do Aeroporto de Maricá.

Para o público em geral, as corridas começam no dia 25 de julho, porém o cadastro continua até o dia 31 de julho.

Clenildo Menezes trabalha há 6 anos em Maricá como taxista e se cadastrou para já na próxima semana começar a receber corridas pelo MumbuCar.

“Para nós, taxistas, vai ser uma ótima alternativa implantada na cidade. Nós precisávamos desse suporte para melhorar nossos rendimentos. E poder receber a moeda social da cidade vai nos ajudar muito, já que muitos maricaenses recebem e compram com Mumbuca hoje. Uma opção a mais para a gente receber e a população pagar, além da segurança e da credibilidade que nós taxistas oferecemos para o usuário”, destacou.

O aplicativo de mobilidade vai aceitar pagamentos com a moeda social Mumbuca | Foto: Paulo Ávila

Para se cadastrar, o taxista precisa levar documentos pessoais, como CNH, comprovante de residência e também a documentação do veículo e permissão. O app MumbuCar Motorista está disponível na loja Play Store, dos celulares Android. Para utilizar o aplicativo é preciso ter celular compatível com o aplicativo e plano de internet.



Conta no Banco Mumbuca

Todo profissional que realizar o cadastro no MumbuCar terá uma conta aberta no Banco Mumbuca. Quem já tiver cadastro no banco utilizará a mesma conta. Ela é fundamental para que o motorista possa aceitar a moeda social.

Apesar de a recomendação ser a reutilização das mumbucas no comércio local, a entrega dos dados bancários é necessária para permitir a possibilidade do resgate dos valores, em reais. Depois do cadastro no posto do Aeroporto, o motorista receberá uma mensagem pedindo para que compareça a uma agência do Banco Mumbuca para receber número de conta e cadastrar senha.

Taxistas estão se cadastrando na plataforma MumbuCar | Foto: Paulo Ávila

Serviço:

Cadastro de taxistas de Maricá para a plataforma MumbuCar

Local: Estacionamento do Aeroporto de Maricá – Rua Jovino Duarte de Oliveira 481, Centro de Maricá

Datas: 24 e 31 de julho

Horário: 9h às 16h

Documentos: CNH, comprovante de residência, documentos do veículo e permissão de taxista além dos dados bancários