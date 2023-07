Taxistas começam a fazer cadastro para usar o aplicativo MumbuCar

O cadastramento continua nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho, no estacionamento do Aeroporto de Maricá - Foto: Divulgação/ Paulo Ávila

O cadastramento continua nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho, no estacionamento do Aeroporto de Maricá - Foto: Divulgação/ Paulo Ávila

Começou, nesta segunda-feira (03), o cadastro para taxistas de Maricá interessados em atuar na plataforma MumbuCar – aplicativo de mobilidade exclusivo que não cobra taxas de uso e aceita pagamentos na moeda social Mumbuca. O cadastramento continua nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho, no estacionamento do Aeroporto de Maricá.

O presidente da Cooperativa da Praça da Bandeira, Roberto José de Brito, trabalha há 23 anos como taxista e está na expectativa que a plataforma ajude na sua atuação dentro da cidade.

“A gente espera que seja uma boa e que nos ajude ainda mais na concorrência do mercado. Já aproveitei para fazer o cadastro no primeiro dia. Na praça nós estamos comentando sobre as possibilidades”, comentou.

Leia também:

➣ São Gonçalo abre inscrições para EJA na próxima semana

➣ Ação social oferece diversos serviços gratuitos no Alcântara, em SG

Os motoristas que realizaram o cadastro para a fase de testes precisam retornar para fazer o cadastro definitivo, como foi o caso do Francisco Felix Filho. Ele vem acompanhando as etapas do MumbuCar.

“Tudo o que vem a somar é bom para a gente ter uma presença e maior competitividade. Os aplicativos são o nosso futuro e vamos esperar que este nos traga resultados satisfatórios. Essas iniciativas são muito bem-vindas”, destacou o taxista Francisco.

Documentos

É preciso levar documentos pessoais, como CNH, comprovante de residência, dados bancários e também a documentação do veículo e cartão do permissionário. O app MumbuCar Motorista está disponível na Play Store dos celulares Android. Para utilizar o aplicativo é preciso ter celular compatível e plano de internet.

Conta no Banco Mumbuca

Todo profissional que realizar o cadastro no MumbuCar terá uma conta aberta no Banco Mumbuca. Quem já tiver cadastro no banco utilizará a mesma conta. Ela é fundamental para que o motorista possa aceitar a moeda social. Apesar de a recomendação ser a reutilização das mumbucas no comércio local, a entrega dos dados bancários é necessária para permitir a possibilidade do resgate dos valores, em reais. Depois do cadastro no posto do Aeroporto, o motorista receberá uma mensagem pedindo para que compareça a uma agência do Banco Mumbuca para receber número de conta e cadastrar senha.

Serviço

Cadastro de taxistas de Maricá para a plataforma MumbuCar

Local: Estacionamento do Aeroporto de Maricá – Rua Jovino Duarte de Oliveira 481, Centro de Maricá

Datas: 3, 10, 17, 24 ou 31 de julho

Horário: 9h às 16h

Documentos: CNH, comprovante de residência, documentos do veículo e permissão de taxista além dos dados bancários