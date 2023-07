Prefeitura e Polícia Civil promovem criação de Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Maricá

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, se reuniu nesta segunda-feira (17/07) com o delegado da 82ª Delegacia Policial (Maricá), Rafael Barcia, para tratar da implantação do Regime Adicional de Serviço (RAS), que tem como finalidade, aumentar o efetivo de policiais civis na cidade. A delegacia também criará um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM), cuja proposta é prestar atendimento célere e efetivo, em apoio a rede municipal de apoio e defesa à mulher.

O convênio assinado entre a Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Estado da Polícia Civil no último dia 03 de julho, já está em funcionamento. No acordo, a prefeitura irá custear o programa, que ao todo disponibiliza 180 vagas por mês, para meses com 30 dias, e 187 para meses com 31 dias, para unidade policial. Os agentes atuarão em uma escala com turnos de 12 horas, sem prejuízo da escala regular de serviço.

Implantação do RAS possibilitou a criação do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Maricá | Foto: Evelen Gouvêa





O prefeito Fabiano Horta ressaltou que o convênio faz parte do Programa “Maricá mais segura”, cujo objetivo é propor ações para salvaguardar a população.

“Com a chegada dos novos agentes, a população será melhor atendida. Saber que a Polícia Civil está atuante e investigando faz com que os crimes na cidade, por óbvio, diminuam. Nosso objetivo é melhorar ainda mais a segurança na cidade, já investimos no Programa de Integração na Segurança (Proeis) com a Polícia Militar e agora com a RAS, da Polícia Civil. Isso é um marco importante para cidade”, explicou.

Leia mais:

➣ Maricá cria oficina gratuita de férias para produção de vídeos e games

Maricá inaugura estação de tratamento de esgoto Microete





O delegado da 82ª DP (Maricá), Rafael Barcia, destacou o convênio como essencial no trabalho da distrital, para propiciar melhores condições de trabalho para os servidores e para a população.



O prefeito de Maricá Fabiano Horta e o delegado Rafael Barcia destacaram a importância do convênio | Foto: Evelen Gouvêa



“A parceria com a Prefeitura de Maricá irá agregar ainda mais a atuação da Polícia Civil na cidade. A cidade se desenvolve a cada dia e atualmente temos um efetivo de apenas 18 policiais. Com a implantação do RAS, poderei tirar um policial do plantão para o expediente, o que ajudará nas investigações, além de reforçar o plantão nos horários de maior movimentação. Temos muito trabalho para ser realizado, iremos produzir mais e isso, sem dúvidas, beneficia a população, com mais celeridade nos atendimentos”, disse.



O delegado ainda reforçou a importância da criação do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) na 82ª DP (Maricá).

“Agora com o RAS será possível a inauguração do Núcleo de atendimento à mulher, precisávamos desse efetivo para fazer com que ele funcione efetivamente, pois a cidade possui um número muito grande de registros de violência contra a mulher. A contribuição da Prefeitura com a 82ª DP é de suma importância para todos”, finalizou.





O convênio será gerido pela Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Integrado, que também é responsável pelo repasse do Programa de Integração na Segurança (PROEIS) no município.