Maricá cria oficina gratuita de férias para produção de vídeos e games

As inscrições estão abertas a estudantes da cidade com idade entre 14 e 19 anos - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Nesta segunda-feira (10/07), a Prefeitura de Maricá abriu duas oficinas gratuitas de férias para produção de vídeos e games destinadas aos estudantes do município. São 26 vagas para jovens de 14 a 19 anos, em turmas de Criação de Conteúdo para Produtores de Vídeos em Formato Vertical e de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Digitais. As inscrições são realizadas até sexta-feira (14/07), na sede da Incubadora de Inovação Social em Cultura, projeto desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura.

Vinte vagas estão disponíveis na oficina de Criação de Conteúdo para Produtores de Vídeos em Formato Vertical, com aulas nos dias 19/07, 26/07 e 02/08, das 9h às 12h. Os participantes aprenderão técnicas eficazes de criação de vídeos, estratégias de engajamento e crescimento de seguidores, além de aprimorarem suas habilidades em plataformas de redes sociais, como TikTok, Instagram e Youtube.

Já a oficina de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Digitais conta com seis vagas e aulas nos dias 17, 19, 24 e 26 de julho, das 9h às 12h. Os alunos irão aprender os princípios básicos da Unreal Engine, principal ferramenta de criação de jogos digitais, além de técnicas básicas de movimentação de personagens.



As inscrições são feitas presencialmente, das 8h às 17h, na sede da Incubadora de Inovação Social em Cultura, localizada na Rua Álvares de Castro, n° 699, no Centro (Praça Orlando de Barros Pimentel, em frente à Casa de Cultura).