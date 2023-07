Ex-BBB Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro

O ex-bbb, empresário e arquiteto Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro cometido em 2014, no último sábado (8). A decisão foi determinada pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, e se refere à denúncia feita em 2020. A condenação é em primeira instância e o ex-bbb pode recorrer em liberdade.

Na acusação, feita em 2020, a vítima que se identificou através de um nome fictício, Themis, contou à revista Marie Claire que o caso ocorreu durante um evento da Universidade de São Paulo (USP) que comemorava os jogos das faculdades de arquitetura e urbanismo, o InterFAU. Na ocasião, ela e uma amiga pegaram carona com Prior, que começou a beijá-la e passar a mão pelo corpo da vítima.

No depoimento de Themis à polícia, a vítima diz que Prior tirou a roupa dela, abriu a própria calça e deixou o órgão genital à mostra. Por estar embriagada, demonstrou que não queria seguir com o ato, mas Felipe reagiu aos gritos, e teria dito: “Para de ser fresca. No fundo você quer. Não é hora de se fazer de difícil”.

No documento de condenação, a juíza diz que que não há dúvida de que houve crime, citando o prontuário médico da vítima, que atestou laceração na região genital, prints de mensagens entre Themis e o réu, depoimentos dela, de Prior e de testemunhas de defesa e de acusação.

Em entrevista à revista Marie Claire, a advogada de Themis, Maira Pinheiro, disse que durante todo o processo foram atacadas e vítimas de misoginia.

‘’Usaram fotos da vítima de biquíni para dizer que ela não teve depressão e crises de pânico, colocaram um amigo do agressor como testemunha para difamá-la e e retratá-la como promíscua como forma de descredibilizá-la. A versão mentirosa do agressor e pornográfica, e felizmente não prevaleceu", afirmou a advogada.

Contra Felipe Prior, decorrem na justiça uma ação penal e dois inquéritos policiais, os três por estupro. Se condenado pelos três casos, o acusado pode pegar pena de 24 anos.