Tiee é condenado por ameaças à ex-namorada

O cantor gonçalense Tiee foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) a um mês e 18 dias de prisão por ameaças à ex-namorada Ingrid Freitas.

As ameaças do cantor aconteceram em 2020. No mesmo ano, ele e Ingrid chegaram a morar juntos em Nilópolis, na Baixada Fluminense. No entanto, após descobrir que o artista era casado, a mulher terminou o relacionamento, o que provocou as ameaças.

Em 2021, Ingrid chegou a publicar um print de uma conversa entre eles mostrando uma ameaça feito pelo cantor. "Posta que eu mando você pelada pra todo mundo. Me causa problema para você ver. Se não eu mando você pelada pro seu pai e pro batalhão dele todo", disse ele na mensagem.

Em nota publicada pelo jornal Metrópoles, a defesa de Tiee afirmou que o cantor ainda não foi intimado da decisão e afirmou que assim que isso acontecer, vai recorrer da decisão.

“Ainda não fora formalmente intimado acerca da decisão. Entretanto, desde já esclarece que, tão logo seja oficialmente comunicado, irá recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em busca da verdade dos fatos”.

Ainda na nota, a defesa do cantor informa que o celular onde estariam as mensagens enviadas por Tiee não foi entregue aos policiais para ser periciado e repudiou qualquer tipo de agressão.

“Importante destacar que o celular, no qual supostamente estavam as mensagens, jamais foi entregue em sede policial no momento oportuno e, consequentemente, não foi periciado, o que por si só já demonstra a total fragilidade das acusações e as torna nitidamente duvidosa. Outro ponto importante é que o cantor Tiee jamais teve um relacionamento de coabitação com a suposta vítima, sendo assim totalmente incompetente o juízo para julgar a respectiva ação penal. Desde já, o artista reafirma que repudia todo e qualquer tipo de agressão e assevera que irá provar sua inocência ante à evidente injustiça”.