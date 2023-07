Águas de Niterói oferece descontos e cashback na negociação de dívidas

Águas de Niterói realiza este mês (até 31 de julho) a campanha Negocia Fácil, com descontos que podem chegar a 65% do valor da dívida, isenção de juros e multas, além de até 15% de cashback para parcelamento via PicPay com parcelamento em 12 vezes. O objetivo da ação é facilitar a regularização de débitos, oferecendo opções de negociação, permitindo que os clientes fiquem em dia com suas contas de água e sejam excluídos dos órgãos de proteção ao crédito.

“Esse modelo de campanha é inédito no setor de saneamento básico. Nosso objetivo é realmente permitir que o cliente pague sua dívida e fique em dia. Para isso, estamos concedendo descontos especiais e grande facilidade de pagamento em nossos canais de atendimento”, explica o gerente de Cobrança, Sandro Medina.

Para mais informações, os clientes devem entrar em contato por meio dos canais de relacionamento da concessionária: site wwwaguasdeniteroi.com.br, WhatsApp 21 97211-8064, 0800 723 1222.