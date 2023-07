Árvores retiradas para obras do MUVI são replantadas em São Gonçalo

Todas as espécies são produzidas no Horto Municipal - Foto: Divulgação/ Renan Otto

Todas as espécies são produzidas no Horto Municipal - Foto: Divulgação/ Renan Otto

A Prefeitura de São Gonçalo está executando ações de paisagismo em toda a cidade, garantindo o plantio e replantio de mudas e de árvores em diferentes bairros. Com o início das obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), ao longo da antiga linha férrea que corta a cidade, a Subsecretaria de Parques e Jardins está atuando diariamente para retirar e replantar todas as árvores e outras espécies arbóreas existentes no trajeto do corredor viário de BRS que está sendo construído pelo governo estadual.



Atualmente, as equipes estão retirando cuidadosamente as palmeiras e outras espécies de todo o trecho que está recebendo as obras do MUVI e replantando em diferentes pontos do município. Nesta quinta-feira, mais uma palmeira foi retirada da Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro Porto da Madama, e replantada na Praia das Pedrinhas.

O calçadão da Avenida Canal, no bairro Vila Lage, também já recebeu o replantio de algumas palmeiras, além de cuidados, como a construção de calçada e meio-fio.

"Estamos trabalhando de forma integrada com o governo do Estado, responsável pela execução das obras do MUVI, para garantir que as intervenções necessárias para o avanço dos trabalhos sejam realizadas com a maior brevidade possível. E a retirada das palmeiras e outras espécies tem sido realizada pelo município, garantindo o replantio das árvores em outros locais, beneficiados com as ações de paisagismo", reforçou o secretário de Conservação, Edson Leal.

Os espaços de convivência que estão recebendo o programa Praça Renovada em São Gonçalo também estão recebendo um paisagismo especial. Todas as plantas utilizadas nos canteiros são de espécies que já existem na cidade. À medida que as manutenções são realizadas, novas mudas são plantadas. Todas as espécies são produzidas no Horto Municipal, que fica na Usina de Asfalto, na Água Mineral.