Botijão explode e deixa dois feridos em São Gonçalo

Um botijão de gás de cozinha explodiu em uma pensão em Santa Catarina, bairro de São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (06/07). Duas pessoas ficaram feridas por conta da explosão, que teria, segundo relatos, provocado um pequeno incêndio no local. As vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao estabeleciment, que fica na Rua Getúlio Vargas. Segundo eles, a explosão foi gerada por um escapamento do gás do botijão. As chamas geradas após o escapamento do gás foram controladas rapidamente, segundo os agentes.

Leia mais:

➢ Criminosos vestidos de policiais invadem loja em Niterói

➢ Homem é preso com drogas na comunidade do Brejal, em SG

Apesar disso, o incêndio feriu duas pessoas: Ângelo da Silva Neto, de 23 anos, e Maria Selma Sena da Silva Pessanha, de 61 anos. Ambos receberam atendimento no Heat, onde seguem internados. Ainda não há informações a respeito do estado de saúde das vítimas.