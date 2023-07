Obras do MUVI estão a todo vapor no Patronato, São Gonçalo

O canteiro de obras do corredor viário MUVI, o Mobilidade Urbana Verde Integrada, está a todo vapor. As intervenções para a construção do sistema que ligará o bairro de Neves a Guaxindiba com pistas de BRS e ciclovia começaram ainda no mês passado, no dia 12 de junho, no bairro do Patronato, em São Gonçalo.



O trecho, que é o primeiro a receber uma das obras de mobilidade urbana mais esperadas pela população gonçalense, sofrerá interdições nos dias úteis, das 7h às 17h, na Rua Jaime Figueiredo, entre as ruas Maria Rita e Paul Leroux. Com isso, o tráfego de veículos e o estacionamento estão proibidos nesta extensão durante o horário das obras, que são executadas pelo consórcio contratado para a construção do corredor viário.

A Rua Jaime Figueiredo tem interdição parcial para as obras | Foto: Filipe Aguiar

O bloqueio terá apoio da Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e da Guarda Municipal. Após o horário da interdição, o trecho será liberado para acesso dos moradores da região. Veículos que estiverem estacionados irregularmente e forem flagrados por equipes da Secretaria de Transportes estão sujeitos à remoção para o pátio.

O MUVI é realizado em uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Estado do Rio e terá um investimento de mais de R$ 260 milhões. O novo corredor expresso terá 18 km de extensão e 31 estações, e, além de priorizar e modernizar o transporte público coletivo, trará uma série de intervenções urbanísticas para o município. Acredita-se que o MUVI irá beneficiar cerca 120 mil passageiros por dia.