São Gonçalo terá mais uma sede do Ecoponto; saiba mais

São Gonçalo vai ganhar mais um ponto de entrega de material reciclável, onde o resíduo valerá dinheiro. Depois do Barro Vermelho, chegou a vez do bairro Santa Luzia. O espaço fica na Rua Visconde Seabra, ao lado da Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira e da USF Elsa Borges Pereira. O terreno, antes abandonado, está passando por capina, limpeza na parte interna e externa, troca de janelas e pintura. A previsão é de que o local esteja em funcionamento até o final de outubro.

O local vai funcionar no mesmo molde do Ecoponto já existente no Barro Vermelho. Os interessados serão cadastrados quando fizerem a entrega do lixo reciclável no ponto de coleta. O material será revertido em crédito para o gonçalense, uma espécie de moeda de troca local, que vai poder ser usado em estabelecimentos parceiros. A ação tem o apoio da Secretaria de Assistência Social, que vai emitir a documentação necessária, caso a pessoa não tenha, para que ela seja cadastrada e sua conta seja aberta.

Com a conta, a pessoa pode acompanhar o saldo através do aplicativo, que também permite pagar contas, realizar recarga de aparelho celular, entre outros serviços. Nos pontos de coleta, todo o trabalho poderá ser acompanhado pelo público, desde a entrega do material, passando pela pesagem, até o momento em que o resíduo será limpo e enviado para a reciclagem.