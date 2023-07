Threads? Conheça a nova rede social da Meta que promete competir com o Twitter

Em meio às recentes polêmicas e a progressiva queda da famosa rede social do passarinho, Twitter, Mark Zuckerberg, presidente da Meta, não perdeu tempo: o aplicativo “Threads” foi anunciado na noite da última quarta-feira, 5. Para quem já é usuário do Twitter, a semelhança entre as duas plataformas pode parecer óbvia, mas algumas diferenças podem garantir (ou não) o sucesso da Threads.

Threads é o novo aplicativo da Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Com inspiração clara na rede social de Elon Musk, a novidade promete ser um ambiente digital de compartilhamento de escrita, diferente do Instagram, mas que ainda assim poderá publicar fotos e vídeos de até 5 minutos. Além disso, cada publicação poderá ter até 500 caracteres.

Apesar de se tratar de uma aplicativo separado do Instagram, os usuários da rede poderão aproveitar o nome de sua conta no Threads, e será possível enviar mensagens para pessoas em outras redes e até outros sites futuramente.

O Threads em poucas horas de lançamento já chegou a mais de 10 milhões de inscritos, e pretende continuar crescendo cada vez mais. Devido à recente medida adotada pelo Twitter, em que os usuários poderão fazer a leitura de apenas 1.000 “tweets” por dia de forma gratuita, a novidade e a liberdade de crescer em um ambiente completamente inexplorado tem empolgado os curiosos que baixaram o app.

Segundo a própria Meta, o objetivo do lançamento é reunir o que o Instagram faz de melhor com as fotos e vídeos e criar um espaço para que as pessoas consigam expressar seus pensamentos através do texto também.

O layout funciona de forma bem parecida com o Twitter, e conta com likes, republicação, comentários e compartilhamento de post.

Ainda que as semelhanças sejam muitas, cabe a cada um escolher a plataforma que mais se identifica e escolher um lado (ou os dois) na briga de gigantes entre Mark Zuckerberg e Elon Musk.

E você, prefere o clássico Twitter ou as novas possibilidades do Threads?