Faetec abre inscrições em mais de 100 vagas de estágio

O cronograma e todas as orientações pertinentes ao processo seletivo podem ser encontrados no site da Faetec - Foto: Divulgação/FELIPE CORRÊA

O cronograma e todas as orientações pertinentes ao processo seletivo podem ser encontrados no site da Faetec - Foto: Divulgação/FELIPE CORRÊA

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), o Estagiando na Rede ADM. O órgão, que é vinculado à Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação, abriu 106 vagas para alunos matriculados nos Ensinos Médio e Superior em unidades que fazem parte da Fundação. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de julho, exclusivamente pelo site www.faetec.rj.gov.br.

Os alunos do Ensino Médio Técnico irão atuar nas áreas de Administração; Educação especial; Eletrotécnica; Eventos; Informática; Manutenção e suporte em informática; Produção em áudio e vídeo; Publicidade; e Teatro. Já as oportunidades para Ensino Superior contemplam os cursos de Pedagogia; Tecnologia em sistemas de informação; Tecnologia da informação e comunicação; Tecnologia em análise de sistemas informatizados; e Tecnologias em sistemas para internet.

Leia mais:

➣ Prefeitura abre inscrições para 1.350 vagas do Qualifica Maricá



➣ Manserv abre vagas de emprego em Macaé, no Rio de Janeiro

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, “essa é uma ótima oportunidade para o estudante que está pensando no futuro e deseja melhorar seu currículo. É também uma chance de o aluno colocar em prática tudo o que é ensinado em sala de aula. Assim, já terá experiência quando concluir o curso e estiver procurando uma vaga no mercado de trabalho”.

No processo de inscrição, o estudante deverá enviar em anexo os seguintes documentos: identidade; CPF; currículo atualizado; comprovante de residência; e Carta de Apresentação, que é fornecida pela unidade de ensino e deverá conter os dados de identificação, curso, período que está cursando e o Coeficiente de Rendimento - CR do estudante.

Os aprovados no processo seletivo serão remunerados com bolsa auxílio no valor de R$500,00 e auxílio transporte de R$160,00, para alunos do Ensino Médio; e bolsa de R$840,00, acrescidos de R$160,00, para estudantes da graduação. Os candidatos selecionados irão atuar em unidades e setores administrativos da instituição.

Após a análise dos documentos, será divulgada a lista de classificação, no dia 19 de julho, podendo o aluno entrar com recurso contra o resultado. A Divisão de Estágio da Faetec irá realizar entrevistas com os classificados. O início do estágio será a partir do dia 1º de agosto, com duração de doze meses, podendo ser renovado por mais um ano. O cronograma e todas as orientações pertinentes ao processo seletivo podem ser encontrados no site da Faetec.