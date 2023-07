Prefeitura abre inscrições para 1.350 vagas do Qualifica Maricá

As aulas terão início no dia 7 de agosto - Foto: Divulgação

A Prefeitura abre 1.350 vagas em 13 cursos gratuitos do Programa Qualifica Maricá, nesta quinta-feira (06). As inscrições seguem até o dia 16 de julho e serão realizadas pelo site www.qualificamarica.com.br. Há oportunidades a partir do fundamental completo com duração de três meses e carga horária que varia de 160 a 280 horas/aula.

Vale ressaltar que 30% das oportunidades são destinadas aos participantes dos programas sociais da prefeitura e a pessoas com deficiência. A iniciativa é desenvolvida pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Trabalho e o Instituto Brasil Social (IBS).

Para o presidente do ICTIM, Carlos Senna, além de ampliar as chances de conquistar uma oportunidade de trabalho e incentivar o empreendedorismo, o projeto atua, também, em processos de inclusão e sociabilidade. "O programa promove inclusão, sociabilidade e, em especial, condições de disputar as oportunidades no mercado de trabalho com excelência", ressalta o presidente.



São 13 cursos oferecidos em ciclos de três meses nos polos de Inoã, Centro, Itaipuaçu, Ponta Negra e Condado. As vagas são disponibilizadas para formação em Assistente Administrativo; Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção - PCP; Assistente de Recursos Humanos; Camareira em Meios de Hospedagem; Desenhista de Produtos Gráficos Web; Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Formação Inicial em Gesseiro (Drywall); Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança; Instalador Hidráulico Residencial; Mecânico de Motocicletas; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Pedreiro de Alvenaria.

“Estamos abrindo mais um ciclo do Qualifica e eu sempre ressalto para nossos munícipes a importância da qualificação profissional. Não percam essa grande oportunidade de aproveitar nossos cursos”, reforça o secretário de Trabalho, Marcus Bambam.

Como participar

Os interessados deverão escolher o curso desejado, fazer a inscrição e aguardar o resultado do sorteio para realizar a matrícula. Só será permitido um cadastro por CPF. As inscrições terão início nesta quinta-feira (06), às 9h, e seguem até o dia 16 deste mês, às 23h59, e devem ser realizadas através do site www.qualificamarica.com.br.

Para concorrer a uma vaga é necessário possuir documento de identificação civil, CPF, comprovante de residência e telefone. No dia 17, será realizado o sorteio para seleção dos candidatos e sua divulgação através do site do projeto.

Durante as aulas, que terão início no dia 7 de agosto, os alunos vão acessar conteúdos teóricos e práticos, ministrados por instrutores qualificados e experientes, em um dos cinco polos do projeto (Centro, Condado, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra).

“Esse projeto tem sido fundamental para contribuir com o crescimento do número de profissionais capacitados em Maricá e, consequentemente, com o aumento das possibilidades de ingresso deles no mercado de trabalho”, ressalta o presidente do Instituto Brasil Social (IBS), Rosalvo Correia.

Cronograma

Período de inscrição: de 6 de julho, às 9h, a 16 de julho, às 23h59;

Sorteio e divulgação do resultado: 17 de julho;

Período de matrícula dos sorteados: 18 e 19 de julho;

Verificação de disponibilidade de vagas: 20 de julho;

Período de matrícula para aproveitamento de vagas: 20 e 21 de julho;

Início das aulas: 7 de agosto.

Saiba os endereços dos polos do Qualifica Maricá

Centro - Rua Barão de Inoã, nº 500;

Condado - Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 31;

Inoã - Rua dos Mamoeiros, Lote 12 - Quadra 02;

Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, nº 160;

Ponta Negra - Avenida Antônio Carlos Jobim, nº 225.