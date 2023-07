Manserv abre vagas de emprego em Macaé, no Rio de Janeiro

A Manserv, líder em prestação de serviços e soluções inteligentes nos setores de logística, facilities e manutenção industrial, está com vagas abertas para profissionais atuarem como coordenadores de plataforma e de pintura, e delineador elétrico de caldeiraria e de pintura onshore e offshore na região de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Confira abaixo o canal exclusivo online para a candidatura às vagas.

Para as vagas de coordenador de plataforma, o profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao planejamento e controle das fases de projeto e execução dos serviços em terra e na plataforma, enquanto a atuação dos coordenadores de pintura prevê a coordenação de todas as atividades referentes à pintura em terra e na plataforma. Ambos os cargos têm como requisito nível superior em engenharia, com registro no CREA, e experiência mínima de cinco anos em coordenação, planejamento e controle de atividades de manutenção industrial e construção e montagem onshore e offshore, na área da indústria de petróleo e gás.

Leia mais:

➣ Nube oferece 296 vagas de estágio para o Rio de Janeiro



➣ Rodoviários do Rio pedem reajuste no salário

Para atuação como delineadores, é necessário formação técnica industrial com experiência mínima de três anos em planejamento e controle de atividades de aquisição de materiais, processamento de estruturas e traçados de tubulações, logística, manutenção industrial e efetivação de projetos. Deverá ter conhecimento em softwares de maquete eletrônica, MS Office, MS Project e de CAD, além de qualificação pela AGETRAB/CETEP e competência multidisciplinar, para subsidiar os delineamentos com informações de campo (avaliações, dimensionamentos, fotografias etc.) necessárias e suficientes à elaboração de Books de planejamento completos, conforme requeridos pela Petrobras.

Confira a seguir o canal exclusivo online para a candidatura às vagas

Coordenador de plataforma, acesse o site.

Coordenador de pintura, acesse o site.

Delineador de caldeiraria, acesse o site.

Delineador elétrico, acesse o site.

Delineador de pintura, acesse o site.

Sobre a Manserv

Com 38 anos de história, a Manserv é uma empresa brasileira com mais de 36 mil colaboradores e aproximadamente sete mil pontos de atendimento em todo o Brasil. Possui mais de 650 contratos com empresas nacionais e globais, de médio e grande porte, em todos os setores da economia, como mineração, química e petroquímica, siderurgia e metalurgia, óleo e gás, infraestrutura (portos, aeroportos, saneamento, ferrovias e energia elétrica), hospitais e shopping centers.