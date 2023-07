UFF oferece avaliação e cirurgia em bebês com 'língua presa'

A clínica de odontopediatria da UFF estará recebendo bebês com suspeita de "língua presa", a anquiloglossia, para avaliação e possível cirurgia em caso de necessidade. Além dos benefícios para a amamentação, o tratamento precoce pode também estar associado a uma melhor função oral, desenvolvimento da fala e habilidades de deglutição à medida que a criança cresce. O projeto é aberto a todos e o atendimento é realizado via agendamento.

O projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense (UFF) “Frenotomia lingual: intervenção precoce para melhor qualidade de vida em neonatos”. Segundo a professora Thereza Christina Lopes Coutinho, coordenadora do projeto, “a língua presa, por dificultar a amamentação, pode acabar sendo uma das causas do desmame precoce”.

A anquiloglossia, popularmente conhecida como "língua presa", é uma condição em que o frênulo lingual (a fina faixa de tecido que conecta a parte inferior da língua ao assoalho da boca) é mais curto ou mais espesso do que o normal, restringindo a mobilidade da língua. Essa condição pode, inclusive, estar diretamente relacionada à dificuldade de amamentação do bebê recém-nascido, pois o frênulo lingual curto dificulta a movimentação da língua do bebê para realizar a sucção do seio materno.



Os sinais de que a anquiloglossia pode estar afetando a amamentação incluem uma pega dolorosa para a mãe, mamilos rachados ou machucados, sensação de não esvaziamento adequado da mama e falta de ganho de peso adequado pelo bebê. Segundo a professora Thereza, em alguns casos, na própria maternidade, é realizado o “teste da linguinha” e a língua presa é diagnosticada, mas a cirurgia não é realizada. "A língua presa, por dificultar a amamentação, pode acabar sendo uma das causas do desmame precoce”, explica.

Além dos benefícios para a amamentação, que é um componente fundamental para o desenvolvimento infantil, a frenotomia lingual precoce também pode ter efeitos positivos a longo prazo na qualidade de vida do paciente. A frenotomia lingual realizada precocemente, logo nos primeiros meses de vida, pode desempenhar um papel crucial na melhoria da amamentação e no bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. Portanto, caso haja suspeita de anquiloglossia, não deixe de buscar atendimento.

O atendimento, realizado por agendamento, ocorre às terças e quartas, na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UFF. Ao todo, já foram atendidos 23 bebês. Para realizar o agendamento, basta comparecer na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 3º Andar, Clínica 7, às terças-feiras, às 9h.



Serviço:

Faculdade de Odontologia - Clínica de Odontopediatria

Rua Mário Santos Braga, nº 30, 3º Andar, Clínica 7.

Terças-feiras, às 9h.