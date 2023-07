Jornalista será a primeira mulher paraplégica a escalar o Pão de Açúcar

O desafio ‘rocha’ é um dos elementos da websérie 07 Elementos que traz a prática esportiva em contato com a natureza acessível para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

O desafio ‘rocha’ é um dos elementos da websérie 07 Elementos que traz a prática esportiva em contato com a natureza acessível para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

O próximo dia 6 de julho, será um dia marcante para as pessoas com deficiência: Jéssica Paula, influenciadora e jornalista, será a primeira mulher paraplégica a escalar os 396 metros de altura do Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é que o desafio leve aproximadamente seis horas, iniciando às 7 horas. Parte do trecho será percorrido através de trilhas em que Jéssica Paula usará suas muletas e se apoiará nas pedras com a ajuda de dois guias. O ponto crucial, conhecido como crux, será escalado com o uso de cordas em que a influenciadora precisará usar da força dos seus braços para dar os impulsos necessários para a subida.

Para isso, há dois meses, a influenciadora intensificou seu preparo físico com horas de musculação e fisioterapia. "Eu sempre gostei de desafios. E isso é algo que exige uma preparação não só física, mas também um planejamento estrutural”, complementa Jéssica Paula. “É o desafio mais transformador que eu já vivi até então. Não sei se vou conseguir, mas tenho o direito de tentar”, conta a jornalista ao fazer referência às pessoas que tentaram persuadi-la a desistir.

Leia mais:

➣Dia de Princesa: após transformação, mendigata de SG ganhará festa de aniversário

➣Funcionária é demitida após dançar com Neymar no 'Tardezinha'

O desafio ‘rocha’ é um dos elementos da websérie 07 Elementos que traz a prática esportiva em contato com a natureza acessível para pessoas com deficiência. Os episódios demonstram a criatividade e adaptação necessária para que mais pessoas com deficiência possam usufruir do que o mundo oferece para todos. A websérie é protagonizada por Jéssica e a desafia em aventuras no contato com os elementos água, ar, terra, fogo, rocha, gelo e areia.

A Mercur, empresa que atua nas áreas da saúde e educação, se tornou parceira do projeto que traz como foco a acessibilidade para as pessoas com deficiência (PCDs).

Para conferir o primeiro episódio da websérie 7 Elementos que traz a travessia dos Lençóis Maranhenses, as pessoas podem acessar o canal Jéssica Paula no Youtube em www.youtube.com/@JessicaPaulapassaporte.