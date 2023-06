Rio de Janeiro oferece mais de 2 mil vagas de emprego e estágio

O Rio de Janeiro começa esta semana com a oferta de 2.211 oportunidades de emprego e estágio para a população fluminense. A secretaria estadual de Trabalho e Renda disponibiliza 924 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto as 1.287 chances para estágio são fruto de parceria com a Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A maioria das vagas de emprego está localizada na Região Metropolitana, onde há excelentes oportunidades para pessoas com deficiência, tais como para enfermeiro, assistente social, farmacêutico, psicólogo e fonoaudiólogo. Os salários giram em torno de R$ R$ 3.960. A mesma região tem ainda oportunidades que exigem desde o ensino fundamental até o superior completo, como as três vagas para engenheiro de segurança do trabalho, na Ilha do Governador, as oito para subgerente de lojas, no bairro de Olaria, e outras cinco para o município de São João de Meriti. Os salários chegam a R$ 5.280.

Leia mais:

➢ Rio tem 247 vagas de estágio com bolsas até R$ 2 mil

➢ CIUG abre inscrições para cursos de idiomas em São Gonçalo

➢ Projeto oferece cursos gratuitos de capacitação profissional em SG

Na região do Médio Paraíba foram captadas 57 vagas com remunerações de até três salários mínimos (R$ 3.960) como a de motorista de caminhão e a de mecânico montador, ambas para o centro de Valença e com experiência. Também existem opções que não exigem escolaridade, mas pedem experiência anterior na função, tais como cozinheiro de restaurante, eletricista e carpinteiro, entre outras.



Já as vagas da Região Serrana estão todas concentradas na cidade de Teresópolis. Algumas exigem o ensino médio completo, como as de garçom, e outras, como a de carregador de caminhão, não requerem escolaridade. Quem tem experiência como motorista de caminhão pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea, com salário de até R$ 2.640.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 82,8% das oportunidades são do setor de Serviços, seguido pelo de Comércio (17,1%), e 95% exigem experiência anterior na posição. Com base nesses dados, a secretaria firmou parceria com a Firjan Senai e está oferecendo mais de 300 vagas em cursos de qualificação, para diferentes profissões e em diversos municípios. As inscrições podem ser feitas em postos Sine designados e a lista está disponível nas redes sociais e no site da secretaria.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Estágios

Em parceria com o CIEE e com a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridades, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 247 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Já para jovem aprendiz, existem 26 oportunidades. Aqueles que estão cursando o Ensino Médio podem concorrer a 30 vagas; para aqueles que frequentam cursos técnicos de Administração, são 12 as oportunidades, e de Eletrotécnica, 3. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

O CIEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 1.040 oportunidades de estágio, 534 das quais para ensino superior e 506 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Somente no município do Rio de Janeiro, há 189 chances para jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.