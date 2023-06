CIUG abre inscrições para cursos de idiomas em São Gonçalo

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) inicia, na próxima semana, o período de inscrição para as 375 vagas nos cursos de inglês, redação, libras, francês e espanhol do segundo semestre de 2023. As inscrições serão feitas de forma online, no endereço www.siseducsg.org.br/ciug.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 13h da próxima segunda-feira, dia 26 de junho, e vão até às 23h59 do dia 28 de junho. As vagas serão distribuídas com prioridade para alunos da rede municipal, alunos da rede estadual e funcionários do município de São Gonçalo.

Leia também:

➢ Vai ao mercado? Veja a lista com os preços da cesta básica da semana

➢ Polêmica dos ambulantes nos shoppings de Niterói é debatida na Câmara

Serão oferecidas 40 vagas para o curso de inglês, 115 vagas para o curso de redação, 60 vagas para libras, 30 vagas para o curso de francês e 130 vagas para o curso de espanhol. Para se inscrever, é necessário ter a idade mínima de 13 anos e estar cursando ou ter concluído o sétimo ano do Ensino Fundamental.

No momento da inscrição, pela internet, deverão ser fornecidos os dados: nome completo; CPF; endereço completo; telefone para contato; data de nascimento; nome da escola que estuda (se for o caso); grau de escolaridade; se for funcionário da rede municipal, identificar a secretaria onde trabalha; indicação do turno que quer estudar.

Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição no mesmo idioma. A relação dos candidatos classificados estará disponível no dia 4 de julho, às 14h, no site www.siseducsg.org.br/ciug e exposto no mural do CIUG. A efetivação da matrícula será realizada presencialmente no CIUG, nos dias 6 de julho (de 8h às 20h), 7 de julho (de 8h às 20h) e 10 de julho (de 14h às 20h).

Quem sabe inglês tem mais chance no mercado de trabalho

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo site de empregos Catho no final de 2021, pessoas que falam inglês fluente possuem um salário 83% maior do que aqueles que não dominam o idioma. Em 2017, o Catho realizou essa mesma pesquisa, que constatou que os profissionais poderiam ter 38% de aumento.

Confira agora 5 motivos que mostram porquê é importante saber inglês no mercado de trabalho atual.

Comunicação global: O inglês é amplamente considerado como a língua internacional dos negócios e é usado em comunicações globais, conferências, reuniões e correspondências. Ter habilidades em inglês permite que você se comunique de forma eficaz com colegas de trabalho, clientes e parceiros de negócios em todo o mundo. Vantagem competitiva: Em muitas indústrias, a concorrência por empregos é acirrada. Ter habilidades em inglês pode ser um diferencial e dar a você uma vantagem competitiva sobre outros candidatos. Muitas empresas valorizam funcionários que podem lidar com clientes internacionais ou que estão dispostos a trabalhar em projetos globais. Acesso a mais oportunidades: O inglês é frequentemente utilizado como requisito básico em muitas ofertas de emprego. Ao dominar o idioma, você amplia suas oportunidades de emprego, tanto em seu país quanto no exterior. Muitas empresas multinacionais exigem que seus funcionários tenham habilidades em inglês, mesmo para posições em escritórios locais. Acesso a recursos e conhecimento: A maior parte do conhecimento técnico e científico disponível está em inglês. Ao dominar o idioma, você pode acessar uma ampla gama de recursos, como livros, artigos acadêmicos, vídeos e cursos online. Isso permite que você se mantenha atualizado em sua área de atuação e desenvolva suas habilidades profissionais. Facilidade de colaboração: Com a globalização, muitas empresas estão trabalhando em equipes distribuídas globalmente. Saber inglês facilita a colaboração com colegas de diferentes países, permitindo uma troca de ideias mais eficiente, resolução de problemas em conjunto e o desenvolvimento de projetos conjuntos.

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) está localizado na Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, São Gonçalo.