Sebrae Rio abre processo seletivo para candidatos PCD

Até o dia 30 de junho, o Sebrae Rio seleciona três candidatos PCD para ocupar a função de analista I. O profissional precisa ser formado nos seguintes cursos: Agronegócio, Agronomia, Administração de Empresas, Economia, Empreendedorismo, Ciências Sociais, Engenharia de Produção, Hotelaria, Serviço Social, Turismo, Veterinária ou Zootecnia. O candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar no Centro do Rio e para viagens. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira, dia 30, às 18h, pelo formulário no link (https://forms.office.com/r/Vf99GrJi5Q).

A carga de trabalho é 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com remuneração de R$ 5.025,53. A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, previdência privada, vale transporte e vale-refeição ou alimentação.

“Essas oportunidades são um estímulo para a nossa missão. A contratação de uma pessoa com deficiência amplia o relacionamento entre indivíduos, já que permite uma rica troca de experiências, além de proporcionar uma visão mais plural e inclusiva entre os nossos colaboradores”, destaca Marcia Bontorim, gerente de Gestão de Pessoas do Sebrae Rio.

O interessado precisa ler o Manual do Candidato disponível no site www.sebraerj.com.br. Após a inscrição, é necessário o envio das cópias do RG, CPF, currículo, termo de autorização de uso de imagem, devidamente preenchido e assinado, e laudo médico, atestando a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. A seleção será realizada em quatro etapas: análise curricular; entrevistas individuais; análise documental; perícia e exame médico admissional, para o e-mail rioprocessoseletivo@rj.sebrae.com.br.