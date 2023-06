Campanha transforma meias em cobertores para quem precisa, veja!

As doações devem ser feitas nas lojas Puket, que recebem as meias em qualquer unidade, durante todo o ano - Foto: Divulgação

As doações devem ser feitas nas lojas Puket, que recebem as meias em qualquer unidade, durante todo o ano - Foto: Divulgação

A campanha “Meias do Bem” é uma iniciativa da marca Puket, loja de meias, pijamas, mochilas e acessórios, que tem como objetivo transformar meias antigas que seriam jogadas no lixo, em cobertores para serem doados. O projeto recebe meias durante todo o ano, mas é no inverno que as doações e as demandas se intensificam.

A “Meias do Bem” funciona da seguinte forma: a cada 40 pares doados em lojas Puket espalhadas por todo o Brasil, 1 cobertor é feito e doado para uma das instituições cadastradas. O intuito do projeto é incentivar o consumo consciente, em que as meias retornam para o fabricante no momento do descarte, reduzir o impacto no meio ambiente, pois recolhendo as meias elas ganham um destino correto e a quantidades de resíduos têxteis diminui, e incentivar a responsabilidade social, em que as meias se transformam em cobertores para quem passa frio.

As doações devem ser feitas nas lojas Puket, que recebem as meias em qualquer unidade, durante todo o ano. A única exigência é que as doações sejam meias de algodão, mas podem ser velhas ou novas, inteiras ou rasgadas, estampadas ou lisas, da Puket ou de outra marca. Outras peças de roupas como calcinhas, pijamas e meias-calças não serão aceitas.

Para Niterói e região, o único ponto de coleta é a loja Puket do Plaza Niterói Shopping, que fica localizado na Rua Quinze de Novembro, 8, no Centro da cidade. A loja fica no segundo pavimento, no número 211B.

Até o momento, a campanha já arrecadou mais de 1,8 milhão de meias, que geraram 55.742 cobertores doados e 32 toneladas de meias recicladas. Para saber mais sobre a campanha “Meias do Bem” acesse https://www.meiasdobem.com.br/.