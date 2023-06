Idosos poderão solicitar cartão de estacionamento na próxima quinta-feira (29), em Niterói

Se você tem mais de 60 anos, é seu direito parar em vagas demarcadas para idosos, utilizando o cartão de estacionamento do idoso. Para agilizar a emissão e facilitar o processo de obtenção do documento, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso, montará um posto para que os interessados possam solicitar o cartão, na próxima quinta-feira (29), no Campo de São Bento, em Icaraí, a partir das 17h.

Para solicitar o documento, é preciso apresentar cópia da identidade, do CPF e do comprovante de residência em Niterói. Em caso de renovação, é necessário apresentar também o cartão vencido. A solicitação do cartão apenas poderá ser feita pelo próprio idoso ou por seu representante legal.

O cartão de estacionamento para o idoso é um direito, de acordo com a lei federal nº 10.741 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% das vagas (em ruas ou locais privados, como estacionamento de shoppings) para uso exclusivo desse público.



Serviço: solicitação de cartão de estacionamento para idoso

Data: 29 de junho (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Campo de São Bento (núcleo de ginástica do projeto 60UP)