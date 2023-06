Detran-RJ realiza credenciamento de ferros-velhos no Estado

Para operar regularmente no Estado do Rio, as empresas dos ramos de desmontagem, reciclagem, recuperação e comercialização de partes e peças de veículos automotores terrestres terão que se credenciar no Detran-RJ a partir desta sexta-feira (23/6). A medida é determinada pela portaria Detran.RJ Nº 6295, de 19 de setembro de 2022.

O objetivo é normatizar os procedimentos técnico-operacionais deste segmento no estado e os estabelecimentos terão 30 dias para se regularizar junto ao departamento. O cadastro e credenciamento das empresas desses ramos deverão ser feitos no protocolo-geral do Detran-RJ (na sede, na Avenida Presidente Vargas, 817, Centro) ou pelo Sistema Eletrônico de Informações, via usuário externo. Os ferros-velhos fora daqui da capital podem dar entrada no credenciamento nas Ciretrans do Detran-RJ.

Representantes das cinco instituições públicas que compõem o comitê do Governo do Estado - que inclui Detran-RJ, Secretaria de Estado de Fazenda, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros - estiveram reunidos na sede do departamento, na última quarta-feira (21) para definir detalhes das ações. Num primeiro momento, as operações serão de caráter educativo. Depois do prazo de 30 dias, as ações passarão a ser diárias e já fiscalizatórias.

O encontro ocorreu no dia seguinte ao Governo do Estado lançar o aplicativo Sucata Online. A ferramenta foi criada para catalogar todos os materiais comprados pelas empresas de reciclagem e ferros-velhos, além de cadastrar os dados dos vendedores e de mercadorias vendidas - com dados de volume, peso e valores. O objetivo é dar mais segurança para as pessoas que trabalham com insumos dessa natureza.