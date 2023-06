Unidade de Saúde do Bandeirantes vai entrar em obras

A Unidade de Saúde da Família (USF) Bandeirantes vai entrar em obras neste mês de junho. A unidade, que atualmente tem capacidade de atendimento de 8 mil pessoas, passará a atender 12 mil após a ampliação e revitalização. Enquanto a unidade na Rua Joaquim Laranjeiras, 16, estiver em obras, os atendimentos serão feitos na Rua Francisco Neto, 589, em Raul Veiga.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa) irá transformar o posto, que terá dois andares. A nova unidade terá quatro consultórios, dois consultórios ginecológicos, dois consultórios odontológicos com quatro cadeiras, salas de vacina, inalação, curativo, esterilização, observação, multiuso, administração, espera, recepção, farmácia, copa, almoxarifado, estoque, fraldário, vestiário, banheiros para funcionários e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

Os 12 mil usuários contarão com três equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Cada equipe ESF é formada por por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. A unidade ainda contará com dentistas, ginecologistas, equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas.



Além dos profissionais, todos os programas da Atenção Básica estarão disponíveis. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Assim como todas as demais obras realizadas pela Semsa, a USF Bandeirantes terá ambientes humanizados e climatizados. Os postos estão sendo padronizados e recebem adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Esta é mais uma unidade de saúde que entrará em obras para beneficiar e atender mais pessoas do que já atende atualmente. Estamos trabalhando para entregar o melhor para a população, tanto na estrutura física quanto no atendimento mais humanizado, e para os funcionários, que também ganham um ambiente de trabalho mais confortável”, disse o secretário municipal de Saúde, Gleison Rocha.

Centro de Imagens entregue na última semana

A Prefeitura de São Gonçalo inaugurou, no último sábado (17), o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (CIESG), no bairro Vila Três. O espaço também irá abrigar o novo PAM Alcântara.

A expectativa é que sejam realizados mais de 29 mil atendimentos por mês na unidade. Com isso, é esperado um aumento de 533% de atendimentos, ou seja, uma quantidade superior a cinco vezes o atendimento atual do PAM Alcântara.

➢ São Gonçalo promove leilão de veículos no fim de junho



O Centro de Imagens conta com 26 consultórios, aparelhos de tomografia, ressonância magnética, raios-X e mamógrafo, entre outros. Entre as especialidades oferecidas estão cardiologia, neurologia, neuropediatria, ginecologia, endocrinologia, pneumologia, dermatologia, ortopedia, angiologia, gastroenterologia, além de análises clínicas, teste ergométrico e cintilografia.

Com base em sua localização geográfica, a policlínica atenderá o quantitativo de 40 bairros. A obra estava parada há mais de 10 anos e passou, sem solução, por vários governos anteriores. Só na construção foram gerados 300 empregos diretos.