Castramóvel do Governo do Estado chega a São Gonçalo

Donos de cães e gatos de São Gonçalo poderão castrar seus animaizinhos nos ônibus do programa da Secretaria de Estado de Saúde. Até o final deste mês o ônibus ficará no estacionamento do São Gonçalo Shopping. O serviço é gratuito e aberto a pessoas de qualquer região do estado

"Com a política de bem-estar animal dentro da Secretaria de Saúde, vamos iniciar um conjunto de ações voltadas à proteção dos pets. Esse programa que oferece castração é só o início", diz o secretário de Saúde, Doutor Luizinho.

Em apenas 30 dias, os ônibus castramóveis do RJPET que estiveram estacionados nos Shoppings Jardim Guadalupe, Zona Norte, e Marapendi Shopping, Zona Oeste do Rio, realizaram sete mil castrações.

Os ônibus ficarão 30 dias em cada local e depois seguirão para outros endereços. A Secretaria de Estado de Saúde é responsável pelas Políticas de Proteção e Bem-Estar Animal.

O horário de funcionamento é o mesmo para todos os castramóveis, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Os agendamentos devem ser realizados exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br. Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e tutores, um animal por mês. Cada ônibus conta em média com uma equipe de 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo o procedimento leva no mínimo 45 minutos.

Importância da castração

De acordo com o veterinário do RJPET, Samuel Lima Pereira Figueira, uma gata não castrada pode gerar um número estimado de 12 filhotes por ano, considerando duas crias em 12 meses, com uma média de dois a seis filhotes por gestação. Ao longo de três anos, por exemplo, esse número cresceria para 1.728 gatos nas ruas. Já no caso das cadelas, segundo o veterinário, é possível estimar um número de 8 filhotes por ano, considerando que a fêmea entra no cio a cada 6 meses.

"O procedimento reduz os riscos de esses animais apresentarem doenças reprodutivas. No caso das fêmeas (cadelas e gatas), evitamos infecção do útero (piometra), gravidez psicológica, tumores de mama, estresse durante o cio. Já nos machos, diminuímos as possibilidades de apresentarem tumores de testículos e próstata, doenças sexualmente transmissíveis, fugas, agressividade e marcação de território", esclarece o veterinário Samuel.

Serviço:

Castramóvel RJPET

São Gonçalo Shopping – Rodovia Niterói Manilha, 100 – Boa Vista