Abono salarial: Caixa paga a nascidos em setembro e outubro

A Caixa realiza, nesta quinta (15) o pagamento de 3 bilhões e setecentos milhões de reais do Abono Salarial 2023. Os valores são referentes ao ano-base 2021 e contemplam os trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro.

O direito ao Abono Salarial é garantido aos trabalhadores inscritos no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos, e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2021 com rendimento médio de até dois salários-mínimos.

Recebem o Abono Salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

O crédito será realizado na conta corrente, poupança da Caixa ou por meio da Poupança Social Digital movimentada no Caixa Tem.

Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque do benefício pode ser realizado com o Cartão Social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa.

Os valores de pagamento para cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2021.

Outras informações sobre o Abono Salarial estão disponíveis no site da Caixa.

