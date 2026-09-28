Brasil enfrenta Austrália nesta terça em segundo amistoso da Data Fifa

Rayan marcou o gol que salvou o Brasil da derrota no primeiro amistosos entre as seleções - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Rayan marcou o gol que salvou o Brasil da derrota no primeiro amistosos entre as seleções - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (29) para enfrentar novamente a Austrália. A partida está marcada para 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, e será o segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa.

O confronto acontece poucos dias depois do primeiro encontro entre brasileiros e australianos. Na última sexta-feira (25), as seleções empataram em 1 a 1, em Townsville. A Austrália abriu o placar com Irankunda, em cobrança de falta, enquanto Rayan marcou de cabeça nos acréscimos e garantiu a igualdade para o Brasil.

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Austrália busca repetir atuação

A equipe australiana chega para o segundo confronto depois de conseguir segurar o Brasil no primeiro amistoso. O time é comandado pelo técnico Tony Popovic e terá novamente o fator casa a seu favor.

A partida desta terça também será o décimo confronto da história entre Brasil e Austrália. No retrospecto, a Seleção Brasileira tem seis vitórias, dois empates e uma derrota. O Brasil marcou 22 gols, enquanto os australianos balançaram as redes duas vezes.

Brasil terá novos testes

Depois do empate em Townsville, o técnico Carlo Ancelotti deve aproveitar o segundo amistoso para observar outros jogadores do elenco. A comissão técnica teve três dias de preparação antes do novo duelo.

Entre os jogadores que podem ganhar espaço estão nomes que fazem parte da lista de estreantes convocados para esta Data Fifa. Segundo a CBF, a convocação conta com nove atletas que ainda não haviam atuado pela Seleção Brasileira.