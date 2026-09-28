Consórcio nega novo pedido do Vasco para jogar no Maracanã

O consórcio que administra o Maracanã, formado por Fluminense e Flamengo, rejeitou, nesta segunda-feira (28), o pedido do Vasco para atuar no estádio. O Cruzmaltino desejava mandar no local o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Este é o terceiro pedido do Vasco negado pelo consórcio.

Os motivos apresentados pelo consórcio para a negativa são a alta quantidade de partidas no estádio e o desgaste do gramado, que vem sendo criticado até por jogadores de Flamengo e Fluminense.

Há ainda a possibilidade de o Vasco judicializar a situação, mas esse não é um desejo do presidente Pedrinho, que entende que o clube está sendo impedido de fazer algo a que tem direito.

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Parte da diretoria do Vasco prefere que o clube tente mandar o jogo em casa, em São Januário. No momento, há dificuldade por conta da exigência da Conmebol de que os estádios nesta fase da competição tenham capacidade para, pelo menos, 30 mil pessoas.

A partida está marcada para o dia 20 de outubro, e a regra determina que o mandante escolha o local do jogo com, pelo menos, 10 dias de antecedência. A Conmebol pressiona o Vasco para indicar o local da partida até o início de outubro.