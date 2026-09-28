Após lesão no braço, Arrascaeta, do Flamengo, aparece nas redes sociais

Arrascaeta se machucou no amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, em Seul - Foto: Reprodução/Redes sociais

Arrascaeta se machucou no amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, em Seul - Foto: Reprodução/Redes sociais

O meia Arrascaeta usou as redes sociais para se manifestar após a fratura no punho esquerdo, sofrida no amistoso da manhã desta segunda-feira (28), entre Uruguai e Coreia do Sul, na Data Fifa. O camisa 10 do Flamengo e da Celeste publicou uma foto do momento com uma frase motivacional.

"Quando a fé está posta em Deus, não há medo, problema ou tormenta maior que o seu poder", escreveu Arrasca em sua conta no Instagram.

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O Flamengo informou que foi confirmada uma fratura no punho esquerdo de Arrascaeta, com indicação cirúrgica. O departamento médico aguarda o retorno do jogador ao Brasil, onde será reavaliado e dará sequência à recuperação.

Arrascaeta se lesionou no amistoso realizado em Seul. O meia se queixou de dores no antebraço após cair no chão e usar a mão esquerda para se apoiar. Ele precisou deixar o gramado imediatamente. Antes do incidente, o jogador foi um dos destaques da goleada celeste por 4 a 1.