Carlo Ancelotti confirma Brasil com quarteto ofensivo em amistoso contra Austrália

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou nesta quinta-feira (24), em coletiva de imprensa em Townsville, na Austrália, o primeiro time titular da Seleção Brasileira sob seu comando pós Copa do Mundo 2026. E será um time ofensivo.

A equipe terá Hugo Souza no gol; Matheusinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos formam a defesa. Danilo e Bruno aparecem no meio-campo, enquanto Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr. completam o setor ofensivo.

Será o primeiro jogo do Brasil nesta Data Fifa e também uma oportunidade para Ancelotti dar sequência ao trabalho iniciado com a Seleção. O treinador destacou que o momento representa uma continuidade, mas com novos jogadores e jovens no grupo: "Foi um período longo e bastante difícil, pois depois da Copa do Mundo não tínhamos tempo para nos reagrupar. Agora, acho que está dado um fim importante. Temos novos jogadores, temos novos jovens."

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O comandante italiano afirmou que não considera esse momento como um início completo, do zero. Ele tem a intenção de dar sequência ao trabalho que existia antes do Mundial e tentar evoluir com o grupo atual: "Não é que começamos um novo trabalho. Continuamos o trabalho feito até um ano, tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade."

O Brasil fará três amistosos na nova Super Data Fifa. Nesta sexta (25), enfrenta a Austrália, às 7h (horário de Brasília), em Townsville, mesmo adversário do próximo dia 29, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a Seleção encara a Índia, em Calcutá.