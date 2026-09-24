Lula participa de ato no Centro de São Gonçalo ao lado de Paes, Benedita e Pedro Paulo

Lula está acompanhado de Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio de Janeiro, e dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) - Foto: João Pedro Pereira

Lula está acompanhado de Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio de Janeiro, e dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) - Foto: João Pedro Pereira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa de um ato de campanha no Centro de São Gonçalo, nesta quinta-feira (24). A atividade reúne apoiadores e conta com a presença de candidatos da aliança no estado.

Lula está acompanhado de Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio de Janeiro, e dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD). A agenda previa concentração a partir das 10h e início da caminhada por volta das 11h.

Durante a atividade, os políticos percorreram a região central e fizeram aparições sobre um carro utilizado pela campanha, enquanto apoiadores acompanhavam o grupo pelas ruas.

Entre os eleitores que foram ao local estava Marisa Maia Chaves, de 73 anos, professora aposentada e moradora do Barro Vermelho, em São Gonçalo. Entusiasmada com a presença do presidente, ela contou que decidiu ir ao Centro depois de saber que Lula participaria do ato.

“Eu estou muito feliz, porque eu sou Lula sempre, sempre, sempre. Cheguei agora. Estava em casa e ouvi que ele viria aqui”, contou.

Marisa também disse que pretendia tirar uma foto com o presidente e afirmou que os filhos acompanhariam o registro. Lembrou ainda que esteve na posse de Lula no ano passado.

A presença de Lula em São Gonçalo havia sido colocada em dúvida na noite de ontem (23). O PT chegou a anunciar o cancelamento da caminhada devido à previsão de chuva, mas voltou atrás e confirmou a realização do ato.

A movimentação provocou alterações no trânsito do Centro e mobilizou equipes de fiscalização eleitoral. Segundo informações divulgadas durante a manhã, houve recolhimento de materiais de campanha instalados irregularmente em espaços públicos.

O ato ocorre na reta final da campanha para o primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro.