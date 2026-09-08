Fluminense vence o Platense por 2 a 0 e se aproxima de mais uma semifinal de Libertadores

O Fluminense deu um importante passo rumo às semifinais da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (8), o Tricolor venceu o Platense por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental.

O primeiro gol saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Após uma roubada de bola de Paulo Henrique Ganso no meio-campo, Hulk recebeu e encontrou Nonato em velocidade. O meio-campista finalizou na saída do goleiro para abrir o placar para o Fluminense.

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Pouco depois, aos 29 minutos, Ganso apareceu novamente para dar assistência. O camisa 10 encontrou Hulk, que finalizou com precisão e ampliou a vantagem tricolor para 2 a 0.

Na segunda etapa, o Fluminense administrou o resultado e teve oportunidades para aumentar a vantagem. O Platense, por sua vez, tentou pressionar em busca de um gol que pudesse recolocar a equipe argentina na disputa, mas não conseguiu superar a defesa tricolor.

Com o resultado, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta para avançar às semifinais. A segunda partida está marcada para a próxima terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

O vencedor do confronto entre Fluminense e Platense enfrentará nas semifinais quem avançar do duelo entre Palmeiras e LDU, que também disputam uma vaga entre os quatro melhores da Libertadores.