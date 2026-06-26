Pensando no Japão, Brasil faz seu primeiro treino sem oito titulares

O Brasil voltou aos treinos nesta sexta-feira (26) para seu primeiro treino focado na segunda fase da Copa do Mundo. Após a folga de quinta (25), Carlo Ancelotti realizou a atividade com os jogadores a três dias do duelo contra o Japão.

Dos titulares do confronto diante da Escócia, no dia 24, apenas Vini, Rayan e Douglas Santos entraram em campo com o restante do elenco. Essa é uma prática comum na maior parte dos atletas nas 48 horas após uma partida para fazerem o regenerativo.

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Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha não foram a campo. No início da atividade, Igor Thiago passou por um corredor polonês. O centroavante é o aniversariante do dia e foi homenageado pelos companheiros.

A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo empatando em 1 a 1 com o Marrocos. Em seguida, venceu Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0, e garantiu a primeira colocação do Grupo C. Agora, no mata-mata, o desafio é contra o Japão. A partida decisiva acontece na segunda (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston.