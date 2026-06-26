Delegado envolvido em troca de tiros com PM responde a processo administrativo

O delegado da Polícia Civil que foi baleado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (24), no bairro Ingá, em Niterói, responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por utilizar uma viatura para ir a um casamento.

Em abril deste ano, ele e outros três policiais foram flagrados chegando no evento com o carro da Polícia e o vídeo viralizou nas redes sociais.

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O delegado atirou contra os policiais militares após confundir uma ação da PM com uma falsa blitz. Os agentes reagiram e atingiram a perna do delegado, que está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, sem risco de morte. O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Centro).