Exames gratuitos em Anchieta combatem gripe e Covid-19
Parceria entre Veus e Biblioteca A Casa Amarela oferece ação preventiva de saúde no inverno
Moradores de Anchieta receberam, nessa quinta-feira (25), exames gratuitos para detecção de vírus respiratórios em uma ação social da Veus Saúde em parceria com a Biblioteca A Casa Amarela.
Foram disponibilizadas 50 senhas para atendimento gratuito, com exames feitos por swab nasal. O teste identifica quatro tipos de vírus: Influenza A, Influenza B, Vírus Sincicial Respiratório (RSV) e Covid-19.
Moradora do bairro, Mônica Cardoso, de 55 anos, aproveitou a iniciativa para se prevenir: “Tem muito tempo que eu não fazia exame de gripe e Covid-19. Aproveitei a ação e fui muito bem atendida pela biomédica”, contou.
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De acordo com Pedro Botelho, representante da Veus, a ação deve continuar: “Estamos montando com A Casa Amarela uma ponte entre saúde e cultura, facilitando o acesso à testagens de doenças respiratórias muito comuns nessa época do ano. Começamos em Anchieta, mas esperamos fazer muito mais com A Casa Amarela na cidade do Rio”, afirmou.
Já Pedro do Livro, fundador da Biblioteca A Casa Amarela, fez o exame e destacou o caráter social da ação:
“Para nós, a biblioteca tem essa função de cuidar. Muitas pessoas aqui não tiveram a oportunidade de fazer um exame desse recentemente. E tem mais: faremos novas ações no mês que vem”, disse.
A ação reforça a importância de parcerias entre iniciativas sociais e projetos de saúde, garantindo acesso gratuito a cuidados básicos para a população.