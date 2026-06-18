Neymar fica de fora da viagem com a Seleção e não joga contra o Haiti

Neymar não irá à Filadélfia para o jogo entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 seguirá tratando sua lesão na concentração da Seleção em Nova Jersey.

O atacante sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita em maio. O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, havia estimado o retorno em duas a três semanas. O camisa 10 ainda não entrou em campo em nenhuma partida nesta edição do Mundial.

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De acordo com a CNN Brasil, Carlo Ancelotti já havia planejado a equipe para o duelo sem considerar Neymar entre as opções. Fontes da CBF ouvidas pelo veículo afirmaram que deslocar o jogador comprometeria ao menos dois dias de fisioterapia.

O atacante permanece no hotel The Ridge e no CT de Columbia Park, onde a equipe está concentrada, realizando atividades em dois turnos. Os treinos em campo e os exercícios na academia, na parte da tarde, estão sendo acompanhados dos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco.

Na terça-feira (16), Neymar fez sua primeira aparição no gramado. Na quarta (17), voltou a treinar em campo com bola pela segunda vez consecutiva. A projeção é que ele passe a trabalhar com o grupo completo apenas no domingo (21). Sua participação no próximo jogo, contra a Escócia, no dia 24, também é incerta.

A comissão técnica adota uma postura conservadora, segundo as mesmas fontes da CNN Brasil. Internamente, existe receio de agravamento do quadro ou de uma nova lesão caso o ele retorne antes do momento ideal. A CBF só pretende liberá-lo quando houver total segurança sobre sua recuperação.

A CBF se manifestou em nota oficial sobre a situação do atleta.

"O atleta Neymar não viajará com a delegação para a Filadélfia. Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park."

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela Copa do Mundo de 2026.