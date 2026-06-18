Brasil sobe para a quinta colocação no ranking da Fifa

Com o empate de Portugal, Brasil subiu para a quinta colocação no ranking da Fifa - Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

Com o empate de Portugal, Brasil subiu para a quinta colocação no ranking da Fifa - Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

A Fifa atualizou o ranking de seleções nesta quinta (18), após a primeira rodada da Copa do Mundo 2026. Mesmo com o empate na estreia diante do Marrocos, a Seleção Brasileira subiu uma posição na lista e agora ocupa a quinta colocação.

Mas não foi exatamente por méritos próprios que a Seleção subiu no ranking. O motivo foi o empate de Portugal no jogo contra a República Democrática do Congo. Com o resultado, a seleção européia perdeu 12,76 pontos de acordo com cálculos da entidade máxima do futebol, caindo da quinta para a sétima colocação.

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Com a atualização, somente Argentina, França, Espanha e Inglaterra aparecem na frente da Seleção Canarinho.

O Marrocos aparece logo atrás do Brasil, também sendo favorecida com o empate de Portugal e subindo da sétima para a sexta colocação.

O próximo jogo do Brasil nesta Copa é contra a seleção do Haiti, 85º colocado no ranking da Fifa, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília). a Seleção vai em busca da primeira vitória na competição.