Raphael Claus vai apitar partida entre Espanha e Arábia Saudita na Copa

Raphael Claus foi escalado pela Fifa para apitar Espanha e Arábia Saudita, jogo válido pela segunda rodada do grupo H - Foto: Divulgação/FIFA

Raphael Claus foi escalado pela Fifa para apitar Espanha e Arábia Saudita, jogo válido pela segunda rodada do grupo H - Foto: Divulgação/FIFA

O árbitro brasileiro Raphael Claus foi escalado pela Fifa para apitar a partida entre Espanha e Arábia Saudita, válida pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo 2026.

O brasileiro, de 46 anos, será o terceiro profissional do país a apitar uma partida nesta edição da Copa. Além dele, já apitaram o goiano Wilton Pereira Sampaio, na partida de estreia da Copa entre México e África do Sul, e o catarinense Ramon Abatti Abel, no duelo entre Bélgica e Egito.

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A partida entre Espanha e Arábia Saudita vai acontecer neste domingo (21), em Atlanta, nos Estados Unidos. Mais dois brasileiros vão trabalhar na partida como assistentes na ocasião: Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.

Essa é a segunda Copa de Claus e Wilton Pereira, que estrearam na Copa de 2022, no Catar. Já Ramon Abatti Abel estreia nesta edição do Mundial.