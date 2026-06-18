Raphael Claus vai apitar partida entre Espanha e Arábia Saudita na Copa
Paulista vai ser o terceiro árbitro brasileiro a apitar um jogo nesta edição do Mundial
O árbitro brasileiro Raphael Claus foi escalado pela Fifa para apitar a partida entre Espanha e Arábia Saudita, válida pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo 2026.
O brasileiro, de 46 anos, será o terceiro profissional do país a apitar uma partida nesta edição da Copa. Além dele, já apitaram o goiano Wilton Pereira Sampaio, na partida de estreia da Copa entre México e África do Sul, e o catarinense Ramon Abatti Abel, no duelo entre Bélgica e Egito.
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A partida entre Espanha e Arábia Saudita vai acontecer neste domingo (21), em Atlanta, nos Estados Unidos. Mais dois brasileiros vão trabalhar na partida como assistentes na ocasião: Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.
Essa é a segunda Copa de Claus e Wilton Pereira, que estrearam na Copa de 2022, no Catar. Já Ramon Abatti Abel estreia nesta edição do Mundial.