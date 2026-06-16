Neymar treina com a Seleção, mas deve não jogar contra o Haiti

O atacante Neymar voltou a participar de uma atividade no gramado com a Seleção Brasileira nesta terça-feira (16), em Morristown, nos Estados Unidos. O atacante, que se recupera de uma lesão grau dois na panturrilha direita, realizou exercícios físicos ao lado dos companheiros, mas ainda não treinou normalmente com bola e deve permanecer fora da partida contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A presença do camisa 10 no campo demonstra um avanço no processo de recuperação. Desde o início da preparação para o Mundial, o atacante vinha realizando apenas trabalhos internos com fisioterapeutas e preparadores físicos. Exames realizados na segunda-feira (15) apontaram uma evolução na cicatrização da lesão, mas a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti evita estabelecer uma data para o retorno aos jogos.

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De acordo com as informações divulgadas pela CBF, o jogador participou apenas da parte final da atividade e não realizou trabalhos táticos com o restante do elenco. A estratégia é evitar qualquer risco de retorno da lesão durante a competição.

Neymar acompanhou a delegação brasileira na estreia diante do Marrocos, mas não ficou à disposição para a partida. Na ocasião, Ancelotti já havia indicado que o atacante precisaria de mais tempo para voltar aos treinamentos completos.

A expectativa da comissão técnica é que o jogador avance para a fase de trabalhos com bola ainda nesta semana. Apesar disso, a tendência é que ele não seja relacionado para o confronto diante do Haiti, marcado para sexta-feira (19), na Filadélfia.

A lesão na panturrilha foi sofrida por Neymar ainda defendendo o Santos, antes da apresentação para a Copa do Mundo. Desde então, o atacante perdeu amistosos preparatórios, ficou fora da estreia do Mundial e vem sendo acompanhado diariamente pelo departamento médico da Seleção.

O Brasil volta a campo contra o Haiti na sexta-feira (19), às 21h30 de Brasília, pela segunda rodada do Grupo C. A expectativa é que Neymar continue evoluindo fisicamente para tentar ficar à disposição nas próximas fases da competição.