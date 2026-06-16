Copa do Mundo: Após estreia do Uruguai no torneio, Canobbio agradece o Fluminense

Sua boa atuação no Tricolor Carioca lhe rendeu o retorno à seleção e a convocação para o torneio - Foto: Reprodução

Sua boa atuação no Tricolor Carioca lhe rendeu o retorno à seleção e a convocação para o torneio - Foto: Reprodução

O atacante Canobbio, de 27 anos, não deixou de agradecer ao seu atual clube, o Fluminense, após sua estreia nos campos da Copa do Mundo. O uruguaio entrou em campo no segundo tempo da partida contra a Arábia Saudita, sendo uma das mudanças realizadas para tentar empatar o confronto. O jogo, que aconteceu nesta segunda-feira (15), em Miami, terminou empatado em 1 a 1.



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“Quando me falaram que estrearia na Copa, do jeito que tudo aconteceu, quase me fizeram chorar. Muito orgulhoso e muito grato por tudo o que está acontecendo. Há quatro meses não imaginava que estaria aqui”, desabafou o atacante na entrevista pós-jogo.

“Vou continuar trabalhando com muita humildade, representando a minha família e os meus amigos. Quero agradecer ao Fluminense, instituição que me ajudou a estar aqui”, completou.

Após a última edição da competição mundial, que aconteceu em 2022, no Catar, Canobbio viveu um período de afastamento da seleção do Uruguai, em decorrência de desentendimentos com o técnico Marcelo Bielsa. Na temporada de 2025, o jogador foi contratado pelo Fluminense e acabou virando uma peça importante no elenco da equipe carioca. Sua boa atuação no Tricolor Carioca lhe rendeu o retorno à seleção e a convocação para o torneio.

Além do confronto com a Arábia Saudita, o Uruguai ainda terá que enfrentar, mais adiante, as equipes da Espanha e Cabo Verde para avançar à fase de mata-mata da competição. Todos estão empatados na chave, com um ponto somado.