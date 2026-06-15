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7a0: jogo de Copa do Mundo virou febre na internet

Fantasy game que viralizou nas últimas semanas desafia torcedores a montar seleções históricas e buscar o título mundial

relogio min de leitura | Escrito por Redação 15 de junho de 2026 - 14:01
Fantasy game coloca os usuários no papel de treinador, para montar equipes históricas e enfrentar grandes potências do futebol mundial
Fantasy game coloca os usuários no papel de treinador, para montar equipes históricas e enfrentar grandes potências do futebol mundial -

O clima de Copa do Mundo deste ano impulsionou, além do antigo sonho do hexacampeonato, um jogo simples, porém, bastante divertido para os apaixonados por futebol. O 7a 0 é um fantasy game que coloca os usuários no papel de treinador, para montar equipes históricas e enfrentar grandes potências do futebol mundial em uma campanha rumo ao título.

No jogo de navegador, o jogador escolhe uma formação tática dentre as oito disponíveis, como 4-3-3, 4-4-2 e 4-2-3-1, um estilo de jogo (defensivo, equilibrado ou ofensivo) e um dos dois modos de dificuldade (clássico ou almanaque). A partir dessas escolhas, o sistema sorteia diferentes seleções, gerações de craques e edições de Copa para que o usuário monte o elenco ideal.

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No modo clássico, o nível de habilidade de cada jogador é exibido, facilitando a montagem da equipe. Já no modo almanaque, essas informações ficam ocultas, exigindo dos usuários conhecimento sobre a história das Copas do Mundo para fazer as melhores escolhas.

Após montar o time, o sistema do jogo simula as partidas com base na qualidade dos atletas selecionados. O objetivo é vencer os sete jogos da Copa, enfrentando seleções atuais e históricas, como o Brasil de 70, Itália de 82 ou a Espanha de 86.

O Fluminense chegou a fazer uma publicação inspirada no game, com a escalação ideal histórica com ídolos que passaram pelas laranjeiras.

Publicação do Fluminense inspirada no jogo febre entre amantes do futebol
Publicação do Fluminense inspirada no jogo febre entre amantes do futebol |  Foto: Reprodução/Fluminese

O jogo pode ser acessado diretamente pelo navegador do celular ou computador, pelo site oficial do 7a0.

Tags:

Copa do Mundo Fantasy Game futebol

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