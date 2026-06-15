7a0: jogo de Copa do Mundo virou febre na internet

Fantasy game coloca os usuários no papel de treinador, para montar equipes históricas e enfrentar grandes potências do futebol mundial - Foto: Reprodução

Fantasy game coloca os usuários no papel de treinador, para montar equipes históricas e enfrentar grandes potências do futebol mundial - Foto: Reprodução

O clima de Copa do Mundo deste ano impulsionou, além do antigo sonho do hexacampeonato, um jogo simples, porém, bastante divertido para os apaixonados por futebol. O 7a 0 é um fantasy game que coloca os usuários no papel de treinador, para montar equipes históricas e enfrentar grandes potências do futebol mundial em uma campanha rumo ao título.

No jogo de navegador, o jogador escolhe uma formação tática dentre as oito disponíveis, como 4-3-3, 4-4-2 e 4-2-3-1, um estilo de jogo (defensivo, equilibrado ou ofensivo) e um dos dois modos de dificuldade (clássico ou almanaque). A partir dessas escolhas, o sistema sorteia diferentes seleções, gerações de craques e edições de Copa para que o usuário monte o elenco ideal.

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No modo clássico, o nível de habilidade de cada jogador é exibido, facilitando a montagem da equipe. Já no modo almanaque, essas informações ficam ocultas, exigindo dos usuários conhecimento sobre a história das Copas do Mundo para fazer as melhores escolhas.

Após montar o time, o sistema do jogo simula as partidas com base na qualidade dos atletas selecionados. O objetivo é vencer os sete jogos da Copa, enfrentando seleções atuais e históricas, como o Brasil de 70, Itália de 82 ou a Espanha de 86.

O Fluminense chegou a fazer uma publicação inspirada no game, com a escalação ideal histórica com ídolos que passaram pelas laranjeiras.

Publicação do Fluminense inspirada no jogo febre entre amantes do futebol | Foto: Reprodução/Fluminese

O jogo pode ser acessado diretamente pelo navegador do celular ou computador, pelo site oficial do 7a0.