Brasil pode alterar lista de convocados para a Copa até esta sexta-feira (12)

Com a estreia da Copa do Mundo 2026 se aproximando, a seleção brasileira tem pouco tempo para fazer alterações na lista de convocados por corte. O prazo vai até às 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira, dia 12 de junho.

A lista só poderá ser modificada caso aconteça alguma lesão ou doença grave em algum dos 26 atletas convocados por Carlo Ancelotti. Para o lugar de algum lesionado, o italiano precisará chamar alguém da lista de 55 pré-selecionados. O Brasil estreia na Copa diante do Marrocos, no sábado (13), às 19h, em Nova Jersey.

Após o prazo de 24 horas pré-estreia, atletas que se lesionarem não poderão mais ser substituídos. Qualquer exceção a essas regras precisam ser aprovadas pela Fifa, segundo o regulamento do Mundial. Um detalhe é que nem toda lesão gera um corte automático. A decisão cabe à comissão técnica, e por isso que Wesley e Neymar, os dois lesionados recentes do Brasil, viveram situações diferentes.

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Wesley sofreu uma lesão de grau três na coxa esquerda no amistoso contra o Egito, o último antes da Copa, e não iria se recuperar a tempo do Mundial. Terminou cortado em 7 de junho, sendo substituído pelo volante Éderson, da Atalanta.

Neymar, por outro lado, sofreu uma lesão na panturrilha em 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, na última partida que disputou antes da convocação. No dia seguinte, o Santos divulgou ser apenas um edema, e ele foi convocado.