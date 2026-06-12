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Brasil pode alterar lista de convocados para a Copa até esta sexta-feira (12)

Trocas, no entanto, são permitidas apenas por lesão ou doença grave de algum atleta até 24 horas antes do início do primeiro jogo no Mundial

relogio min de leitura | Escrito por Redação 12 de junho de 2026 - 16:47
Carlo Ancelotti com Éderson, recém-convocado por corte de Wesley
Carlo Ancelotti com Éderson, recém-convocado por corte de Wesley -

Com a estreia da Copa do Mundo 2026 se aproximando, a seleção brasileira tem pouco tempo para fazer alterações na lista de convocados por corte. O prazo vai até às 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira, dia 12 de junho.

A lista só poderá ser modificada caso aconteça alguma lesão ou doença grave em algum dos 26 atletas convocados por Carlo Ancelotti. Para o lugar de algum lesionado, o italiano precisará chamar alguém da lista de 55 pré-selecionados. O Brasil estreia na Copa diante do Marrocos, no sábado (13), às 19h, em Nova Jersey.

Após o prazo de 24 horas pré-estreia, atletas que se lesionarem não poderão mais ser substituídos. Qualquer exceção a essas regras precisam ser aprovadas pela Fifa, segundo o regulamento do Mundial. Um detalhe é que nem toda lesão gera um corte automático. A decisão cabe à comissão técnica, e por isso que Wesley e Neymar, os dois lesionados recentes do Brasil, viveram situações diferentes.

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Wesley sofreu uma lesão de grau três na coxa esquerda no amistoso contra o Egito, o último antes da Copa, e não iria se recuperar a tempo do Mundial. Terminou cortado em 7 de junho, sendo substituído pelo volante Éderson, da Atalanta.

Neymar, por outro lado, sofreu uma lesão na panturrilha em 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, na última partida que disputou antes da convocação. No dia seguinte, o Santos divulgou ser apenas um edema, e ele foi convocado.

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Brasil Copa do Mundo

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