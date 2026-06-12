Brasil x Marrocos: Confira a previsão do tempo para assistir a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo em Niterói e SG

Com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 sendo amanhã (13), muitos torcedores já estão querendo saber como ficará o tempo, em Niterói e São Gonçalo para acompanhar a partida, seja em casa, em bares ou em eventos espalhados pelas cidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta sexta-feira (12) um alerta amarelo para tempestades válido até às 18h de sábado (13), cerca de uma hora antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada para às 19h. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo acumular até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Leia também:

Projeto Social Esporte & Vida transforma rotina de moradores de SG com esporte e inclusão

Menino de 9 anos morre em atropelamento envolvendo ônibus e bicicleta elétrica no Complexo do Alemão

Apesar do alerta, a previsão para o sábado indica céu predominantemente encoberto durante grande parte do dia em Niterói e São Gonçalo. As temperaturas podem variar entre 19°C e 27°C. Pela manhã, o céu permanece fechado, com ventos fracos. À tarde, a nebulosidade continua predominando na região. Já durante a noite, o tempo deve melhorar, com redução da cobertura das nuvens e períodos de céu claro. Não há previsão de chuva durante a noite.

No domingo (14), o tempo volta a apresentar maior instabilidade. Os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C. Os ventos permanecerão fracos. O calor deve predominar boa parte do dia, intercalado por chuvas rápidas e localizadas.