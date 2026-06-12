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Copa do Mundo: Marcelo é resgatado por policiais durante protesto no México

O ex- jogador do Fluminense estava marcando presença no estádio Azteca para acompanhar a abertura da competição

relogio min de leitura | Escrito por Redação 12 de junho de 2026 - 13:29
Marcelo ainda não se posicionou sobre a situação. O atleta só havia publicado fotos em seu perfil do Instagram mostrando que estava no estádio Azteca
Marcelo ainda não se posicionou sobre a situação. O atleta só havia publicado fotos em seu perfil do Instagram mostrando que estava no estádio Azteca -

O ex-jogador Marcelo, ídolo das torcidas do Fluminense e Real Madrid, precisou ser resgatado durante protestos nos arredores do estádio Azteca, na Cidade do México, que sediou a festa de abertura da Copa do Mundo e também do jogo que abriu o mundial nesta quinta-feira (12). As informações são do jornal espanhol, Marca.

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Mesmo em meio a confusão, os agentes de segurança presentes no local rapidamente reconheceram o Marcelo e agiram para protegê-lo, o retirando do meio do protesto. A polícia precisou escoltar o ex-jogador do Real Madrid até um local seguro, garantindo que ele não sofresse nenhum tipo de ferimento .

Marcelo ainda não se posicionou sobre a situação. O atleta só havia publicado fotos em seu perfil do Instagram mostrando que estava no estádio Azteca, enquanto aproveitava o evento e torcia para as equipe em campo. A partida entre o México e África do Sul terminou em 2 a 0, com vitória dos mexicanos. 

Tags:

cerimônia de abertura Copa do Mundo Fluminense Marcelo

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