Lesão de Neymar, primeira coletiva e visita de Felipão; Confira detalhes do segundo dia de treinos da seleção

Lesão de Neymar, primeira coletiva e treino com visita de Felipão foram os destaques do segundo dia da seleção brasileira na Granja Comary - Foto: Reprodução/CBF TV

Lesão de Neymar, primeira coletiva e treino com visita de Felipão foram os destaques do segundo dia da seleção brasileira na Granja Comary - Foto: Reprodução/CBF TV

O segundo dia de preparações da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, na Granja Comary, nesta quinta-feira (28), foi repleto de movimentos. Neymar foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha, Casemiro e Weverton deram a primeira entrevista dos jogadores convocados e teve uma visita de Felipão aos treinos para o amistoso de domingo (31), contra o Panamá.

O 'dia' começou às 9 horas da manhã, com uma breve fala do médico da CBF, Rodrigo Lasmar, antes da coletiva. Ele fez um pronunciamento dizendo que Neymar teve a lesão na panturrilha e que vai perder os dois amistosos de preparação para a Copa, contra Panamá e Egito. Segundo Lasmar, a previsão de recuperação é de duas a três semanas.

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Após a breve comunicação do doutor, a coletiva foi iniciada dando a voz para o volante e capitão, Casemiro, que caminha para sua terceira Copa, e o experiente Weverton, de volta à seleção para disputar a competição pela segunda vez. Apesar da surpresa da lesão de Neymar e o direcionamento das perguntas para o acontecimento, Casemiro expressou a felicidade de ter mais uma oportunidade em jogar e comentou que a Copa de 2026 é a grande oportunidade dos jogadores marcarem seus nomes na história, pelo misto de experiência e juventude:

Eles têm a oportunidade de marcar o nome na história do futebol brasileiro" disse Casemiro | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"A sensação de estar no grupo da Seleção e disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil é a maior felicidade. É um sonho de criança, não tem explicação. (...)Principalmente para quem vai disputar pela primeira vez, é uma competição única, da grandeza da competição, sem dúvida. Eles têm a oportunidade de marcar o nome na história do futebol brasileiro", disse o capitão.

Ele completou projetando a partida contra o Panamá, no Maracanã, falando sobre o último passo da seleção com o público brasileiro no país. “Acho muito importante essa iniciação aqui na Granja. Essa importância de estar aqui e de transmitir o trabalho que está sendo feito. Acho que esse jogo no Maracanã vai ser uma conexão legal com o povo brasileiro. O Maracanã é uma casa da Seleção Brasileira. Vai ser muito importante essa conexão e essa despedida” completou Casemiro.

Atualmente no Grêmio e desde março de 2025 afastado das listas da seleção, Weverton voltou ao elenco canarinho e participou da coletiva. O goleiro de 38 anos comentou sobre o clima atual na seleção, afirmando que está leve e de muita alegria.

"São jogadores que estão muito felizes de estar aqui, é um ambiente muito leve, muito alegre. " relatou Weverton | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Tenho visto uma alegria muito grande. São jogadores que estão muito felizes de estar aqui, é um ambiente muito leve, muito alegre. Sabemos o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa da Seleção e representar um país, uma nação em uma Copa do Mundo. Ninguém aqui foge da sua responsabilidade, mas não deixa de ser um ambiente alegre, de satisfação e de prazer, para podermos desfrutar de um momento tão importante na vida de cada um aqui”, disse o veterano.

Então, a seleção seguiu para o treino a tarde com uma visita ilustre: Luis Felipe Scolari, o Felipão, compareceu ao CT. O treinador de 77 anos, campeão do mundo em 2002, foi convidado por Carlo Ancelotti para fazer uma palestra aos jogadores.

"Uma equipe não começa só pelo Carlo, começa por toda a comissão. Esta é a equipe do Brasil. E saibam que um tem que fazer pelo outro e tem que cobrar e aceitar do outro. Aceitar é muito difícil. Vocês têm um cara (Carlo Ancelotti) que irá comandar vocês e que conhece. Portanto, aceitem, dialoguem, conversem. Quero que vocês ganhem, porque quem ganha é o Brasil, somos todos nós. Desejo a vocês tudo de bom e saibam se doar pelo Brasil e pelo outro. (...) Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm toda essa possibilidade. É difícil, se fechem entre vocês. Vocês foram escolhidos e fazem parte de uma elite. E essa elite tem que saber: ‘eu jogo pelo outro, eu faço pelo outro", disse Felipão.

Felipão foi homenageado pela CBF com uma placa de suas conquistas | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

No treino, Ancelotti apenas teve a baixa de Neymar, que não deve ser cortado da convocação. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos também não estavam presentes, já que vão disputar a final da Champions League, no próximo sábado (30), e só devem se apresentar ao elenco na semana seguinte.

O treino misturou o grupo, sem dar sinais de uma possível equipe titular, e encerrou com um coletivo em campo reduzido com 9 para cada lado. A única mistura nos times foi a presença de Raphinha e Vinícius Junior alternando entre as duas equipes. Além disso, sem Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga ideal da seleção, a tendência é de que Bremer e Léo Pereira sejam a dupla de zaga para o amistoso contra o Panamá.