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Lesão de Neymar, primeira coletiva e visita de Felipão; Confira detalhes do segundo dia de treinos da seleção

Treinamento a tarde fechou com coletivo em campo reduzido

relogio min de leitura | Escrito por Redação 28 de maio de 2026 - 20:40
Lesão de Neymar, primeira coletiva e treino com visita de Felipão foram os destaques do segundo dia da seleção brasileira na Granja Comary
Lesão de Neymar, primeira coletiva e treino com visita de Felipão foram os destaques do segundo dia da seleção brasileira na Granja Comary -

O segundo dia de preparações da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, na Granja Comary, nesta quinta-feira (28), foi repleto de movimentos. Neymar foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha, Casemiro e Weverton deram a primeira entrevista dos jogadores convocados e teve uma visita de Felipão aos treinos para o amistoso de domingo (31), contra o Panamá.

O 'dia' começou às 9 horas da manhã, com uma breve fala do médico da CBF,  Rodrigo Lasmar, antes da coletiva. Ele fez um pronunciamento dizendo que Neymar teve a lesão na panturrilha e que vai perder os dois amistosos de preparação para a Copa, contra Panamá e Egito. Segundo Lasmar, a previsão de recuperação é de duas a três semanas.

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Após a breve comunicação do doutor, a coletiva foi iniciada dando a voz para o volante e capitão, Casemiro, que caminha para sua terceira Copa, e o experiente Weverton, de volta à seleção para disputar a competição pela segunda vez. Apesar da surpresa da lesão de Neymar e o direcionamento das perguntas para o acontecimento, Casemiro expressou a felicidade de ter mais uma oportunidade em jogar e comentou que a Copa de 2026 é a grande oportunidade dos jogadores marcarem seus nomes na história, pelo misto de experiência e juventude: 

Eles têm a oportunidade de marcar o nome na história do futebol brasileiro" disse Casemiro
Eles têm a oportunidade de marcar o nome na história do futebol brasileiro" disse Casemiro |  Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"A sensação de estar no grupo da Seleção e disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil é a maior felicidade. É um sonho de criança, não tem explicação. (...)Principalmente para quem vai disputar pela primeira vez, é uma competição única, da grandeza da competição, sem dúvida. Eles têm a oportunidade de marcar o nome na história do futebol brasileiro", disse o capitão.

Ele completou projetando a partida contra o Panamá, no Maracanã, falando sobre o último passo da seleção com o público brasileiro no país. “Acho muito importante essa iniciação aqui na Granja. Essa importância de estar aqui e de transmitir o trabalho que está sendo feito. Acho que esse jogo no Maracanã vai ser uma conexão legal com o povo brasileiro. O Maracanã é uma casa da Seleção Brasileira. Vai ser muito importante essa conexão e essa despedida” completou Casemiro.

Atualmente no Grêmio e desde março de 2025 afastado das listas da seleção, Weverton voltou ao elenco canarinho e participou da coletiva. O goleiro de 38 anos comentou sobre o clima atual na seleção, afirmando que está leve e de muita alegria. 

"São jogadores que estão muito felizes de estar aqui, é um ambiente muito leve, muito alegre. " relatou Weverton
"São jogadores que estão muito felizes de estar aqui, é um ambiente muito leve, muito alegre. " relatou Weverton |  Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Tenho visto uma alegria muito grande. São jogadores que estão muito felizes de estar aqui, é um ambiente muito leve, muito alegre. Sabemos o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa da Seleção e representar um país, uma nação em uma Copa do Mundo. Ninguém aqui foge da sua responsabilidade, mas não deixa de ser um ambiente alegre, de satisfação e de prazer, para podermos desfrutar de um momento tão importante na vida de cada um aqui”, disse o veterano.

Então, a seleção seguiu para o treino a tarde com uma visita ilustre: Luis Felipe Scolari, o Felipão, compareceu ao CT. O treinador de 77 anos, campeão do mundo em 2002, foi convidado por Carlo Ancelotti para fazer uma palestra aos jogadores.

"Uma equipe não começa só pelo Carlo, começa por toda a comissão. Esta é a equipe do Brasil. E saibam que um tem que fazer pelo outro e tem que cobrar e aceitar do outro. Aceitar é muito difícil. Vocês têm um cara (Carlo Ancelotti) que irá comandar vocês e que conhece. Portanto, aceitem, dialoguem, conversem. Quero que vocês ganhem, porque quem ganha é o Brasil, somos todos nós. Desejo a vocês tudo de bom e saibam se doar pelo Brasil e pelo outro. (...)  Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm toda essa possibilidade. É difícil, se fechem entre vocês. Vocês foram escolhidos e fazem parte de uma elite. E essa elite tem que saber: ‘eu jogo pelo outro, eu faço pelo outro", disse Felipão.

Felipão foi homenageado pela CBF com uma placa de suas conquistas
Felipão foi homenageado pela CBF com uma placa de suas conquistas |  Foto: Rafael Ribeiro/CBF

No treino, Ancelotti apenas teve a baixa de Neymar, que não deve ser cortado da convocação. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos também não estavam presentes, já que vão disputar a final da Champions League, no próximo sábado (30), e só devem se apresentar ao elenco na semana seguinte.

O treino misturou o grupo, sem dar sinais de uma possível equipe titular, e encerrou com um coletivo em campo reduzido com 9 para cada lado. A única mistura nos times foi a presença de Raphinha e Vinícius Junior alternando entre as duas equipes. Além disso, sem Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga ideal da seleção, a tendência é de que Bremer e Léo Pereira sejam a dupla de zaga para o amistoso contra o Panamá.

Tags:

Copa do Mundo 2026 Seleção Brasileira

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