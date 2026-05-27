Seleção se apresenta no Granja Comary para iniciar preparação para a Copa do Mundo
Vinte e três jogadores dos 26 já se apresentaram; apenas os finalistas da Champions League não chegaram ao CT
Às vésperas da Copa do Mundo, os jogadores escolhidos pelo treinador Carlo Ancelotti iniciaram os treinamentos para a competição na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quarta-feira (27). Dos 26 convocados, apenas os finalistas da Liga dos Campeões da Europa não se apresentaram. Marquinhos, do Paris Saint-Germain; Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, só estarão disponíveis para a canarinho depois da final, que acontece no próximo sábado (30).
O primeiro jogador a se apresentar no CT foi o capitão Casemiro, que chegou na cidade na terça-feira (26) e se apresentou um dia antes da data que a CBF marcou. O restante dos jogadores chegaram na manhã desta quarta, com a CBF disponibilizando helicópteros para levar os jogadores do Rio até Teresópolis. O último a se apresentar foi Neymar.
De acordo com a CBF, nesta quarta foram realizadas avaliações físicas durante a manhã, e uma atividade fechada durante a tarde. Os treinos acontecem até o sábado, quando a delegação viaja ao Rio para o confronto contra o Panamá, no Maracanã, às 18:30 no domingo. Antes da Copa, a seleção ainda enfrenta o Egito, em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.
Para auxiliar nos treinos, foram convocados três jovens; o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, que irá aos Estados Unidos com o grupo, o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco e meio-campista Felipe Souza, do Botafogo.
Os convocados para a Copa do Mundo são :
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);
Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).
A estreia do Brasil acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h.